Recommendations for reopening local businesses

By Angie Baldelomar

The Greater Kansas City Chamber of Commerce, along with other area organizations, has released a set of guidelines to help businesses get back to work safely.

Released under the name “Safe Return KC: A Guide for Responsible Re-Entry to the Workplace,” the guidelines consist of a series of suggestions on how to reopen businesses in ways that are safe for employees, customers and visitors.

On April 29, the developers of the guide hosted a press conference via Zoom to answer questions about the measures provided in the guide. Scott Hall, chamber civic and community initiatives senior vice president, emphasized the rules are meant to guide businesses when creating their own return plan.

“The rules the guidelines that we set forth in this plan aren’t intended to be hard and fast rules that everyone must adhere to by the letter of the law, but instead guideposts they can use as they craft their own return-to-the-workplace plan,” Hall said.

Among the recommendations for creating a return-to-work plan, the guide suggests actively listening to employees and customers — including virtually meeting with employees to “understand their comfort re-entering” the workplace. Communication with them before, during and after reopening is essential.

“Transparent and consistent communication is key for a successful re-entry,” the guide reads.

The document also suggests a reopening in three phases: minimal reopening, phase 1; reopening with physical distancing, phase 2; and resume to normal, phase 3.

The most important recommendation is that each business create its reopening plan based on its own situation and follow local government guidance.

Developed by the chamber, KC Area Development Council, The Civic Council of Greater Kansas City and Mid-America Regional Council, the guide is available online at https://bit.ly/SafeReturnKC.

For more information about safe COVID-19 workforce re-entry, contact the chamber business help desk by calling (816) 374-5440 during business hours Monday through Friday or emailing helpdesk@kcchamber.com.









Organizaciones cívicas del área lanzan recomendaciones para reabrir negocios

La Cámara de Comercio del area de Kansas City, junto con otras organizaciones del área, ha publicado una serie de pautas para ayudar a las empresas a volver a trabajar de manera segura.

Publicado bajo el nombre de “Safe Return KC: Una guía para el reingreso responsable al lugar de trabajo”, las pautas consisten en una serie de sugerencias sobre cómo reabrir negocios de manera segura para los empleados, clientes y visitantes.

El 29 de abril, los desarrolladores de la guía organizaron una conferencia de prensa a través de Zoom para responder preguntas sobre las medidas proporcionadas en la guía. Scott Hall, vicepresidente sénior de iniciativas cívicas y comunitarias de la cámara, enfatizó que las reglas están destinadas a guiar a las empresas al crear su propio plan de retorno.

“Las reglas que las pautas que establecemos en este plan no pretenden ser reglas duras y rápidas que todos deben cumplir por la letra de la ley, sino guías que pueden usar mientras elaboran su propio plan de retorno al trabajo”, dijo Hall.

Entre las recomendaciones para crear un plan de regreso al trabajo, la guía sugiere escuchar activamente a los empleados y clientes, incluso reunirse virtualmente con los empleados para “comprender su comodidad al volver” al lugar de trabajo. La comunicación con ellos antes, durante y después de la reapertura es esencial.

“La comunicación transparente y consistente es clave para una reentrada exitosa”, dice la guía.

El documento también sugiere una reapertura en tres fases: reapertura mínima, fase 1; reapertura con distanciamiento físico, fase 2; y reanudar a la normalidad, fase 3.

La recomendación más importante es que cada empresa diseñe su plan de reapertura en función de su propia situación y siga la orientación del gobierno local.

Desarrollado por la cámara, el Consejo de Desarrollo del Área de KC, el Consejo Cívico del Gran Kansas City y el Consejo Regional de América Central, la guía está disponible en línea en https://bit.ly/SafeReturnKC.

Para obtener más información sobre el reingreso seguro de la fuerza laboral de COVID-19, comuníquese con el lugar de ayuda comercial de la cámara llamando al (816) 374-5440 durante el horario de oficina de lunes a viernes o enviando un correo electrónico a helpdesk@kcchamber.com.