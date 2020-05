Keep following COVID-19 guidelines during reopening phase

Commentary by Chara

After being shut down for several weeks, businesses are reopening. But that does not mean everything is back to normal.

Unfortunately, though, many people think it does mean everything is normal again. A Memorial Day weekend event reflects that attitude. At the Lake of the Ozarks, there was a pool party. It was surreal to see.

Events like that should not be happening.

People, we all need to continue following the guidelines federal, state, county and local health agencies have issued. We need to take those precautions to prevent the coronavirus (COVID-19) from spreading.

The coronavirus has not disappeared. According to the Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center website, as of Wednesday afternoon (May 27), there were more than 5.6 million confirmed COVID-19 cases worldwide, including more than 1.6 million cases in the United States, with increases still being reported. And scientists have not found a vaccine or cure, meaning you can still get it, regardless of your age, ethnicity, etc., because COVID-19 does not discriminate over who it attacks.

So, please, reduce your chances of becoming ill or dying by following the recommended precautions. Continue to be careful when you are out in public. Wear your mask. Clean your hands with soap and water or use a hand sanitizer with at least 60% alcohol content. Use disinfectant to kill germs on surfaces. Practice social distancing when you are in public. Think about yourself and those around you.

I understand many of you are anxious to go out again and be free of restrictions. After all, many of you have been isolated for weeks, maybe even months. But I also understand it is important for all of you reading this to be responsible and take proper precautions for a while longer. And when I say “a while longer,” I think you know what I mean.

I mean until life gets back to “normal.”

_____________________________________________________________________________

Siga las precauciones de COVID-19 durante la fase de reapertura

Después de cerrar durante varias semanas, las empresas están reabriendo. Pero eso no significa que todo haya vuelto a la normalidad.

Sin embargo, desafortunadamente, muchas personas piensan que significa que todo vuelve a ser normal. Un evento de fin de semana del Día de los Caídos refleja esa actitud. En el lago de Ozarks, hubo una fiesta en la piscina. Fue surrealista verlo.

Eventos como ese no deberían estar sucediendo.

Gente, todos debemos continuar siguiendo las pautas que han emitido las agencias de salud federales, estatales, del condado y locales. Necesitamos tomar esas precauciones para evitar que el coronavirus (COVID-19) se propague.

El coronavirus no ha desaparecido. Según el sitio web del Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad y Medicina de Johns Hopkins, hasta el miércoles por la tarde (27 de mayo), había más de 5.6 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo, incluidos más de 1.6 millones de casos en Estados Unidos, con aumentos aún reportándose. Y los científicos no han encontrado una vacuna o cura, lo que significa que aún puede obtenerla, independientemente de su edad, origen étnico, etc., porque COVID-19 no discrimina a quién ataca.

Por lo tanto, reduzca sus posibilidades de enfermarse o morir siguiendo las precauciones recomendadas. Siga teniendo cuidado cuando esté en público. Use tu máscara. Lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante para manos con al menos un 60% de contenido de alcohol. Use desinfectante para matar gérmenes en las superficies. Practique el distanciamiento social cuando esté en público. Piense en usted y en los que le rodean.

Entiendo que muchos de ustedes están ansiosos por salir de nuevo y estar libres de restricciones. Después de todo, muchos de ustedes han estado aislados durante semanas, tal vez incluso meses. Pero también entiendo que es importante que todos ustedes que lean esto sean responsables y tomen las precauciones adecuadas durante un tiempo más. Y cuando digo “un poco más”, creo que sabe a lo que me refiero.

Quiero decir hasta que la vida vuelva a ser “normal”.