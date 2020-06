WHO encourages people to keep wearing face masks

By Chara

To stop the spread of the novel coronavirus (COVID-19), the World Health Organization (WHO) is encouraging people to keep wearing face masks in public places and applying social distancing measures.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO director-general, said recently that masks should be worn in areas with the widespread transmission of viruses. In addition, people 60 years and older, and those with underlying health conditions, should wear a medical mask in situations where physical distancing is not possible.

The WHO also advises governments to encourage their citizens to wear masks where there is widespread transmission of viruses and physical distancing is difficult, such as on public transport systems, in shops, or in other confined or crowded environments.

“I cannot say this clearly enough: masks alone will not protect you from COVID-19,” Ghebreyesus was quoted on the WHO’s website as saying. “Masks are not a replacement for physical distancing, hand hygiene and other public health measures. Masks are only of benefit as part of a comprehensive approach in the fight against COVID-19.”

In recent days, the WHO has updated its guidelines regarding the composition of fabric masks, based on academic research. According to the WHO, the masks should consist of at least three layers of differing materials: an inner layer that absorbs like cotton, a middle layer that acts as a filter or a barrier-like filter and an outer layer of non-absorbent material, such as polyester.

“What we are trying to do with the guidance that we’re putting out is to provide some parameters on (the protection measures); if you’re going to use a fabric mask, here are the best fabrics that you can use, based on the evidence that we have,” Maria Van Kerkhove, the WHO’s technical lead for coronavirus response, told CNN.

______________________________________________________________________________________________________________

OMS alienta a las personas a seguir usando tapabocas

Para detener la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) está alentando a las personas a seguir usando mascarillas en lugares públicos y aplicando medidas de distanciamiento social.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo recientemente que se deben usar tapabocas en áreas con transmisión generalizada de virus. Además, las personas de 60 años y mayores, y aquellas con afecciones de salud subyacentes, deben usar un tapaboca médico en situaciones en las que no es posible el distanciamiento físico.

La OMS también aconseja a los gobiernos que alienten a sus ciudadanos a usar tapabocas donde hay una transmisión generalizada del virus y es difícil el distanciamiento físico, como en los sistemas de transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados.

“No puedo decir esto con suficiente claridad: las máscaras por sí solas no lo protegerán de COVID-19”, dijo Ghebreyesus en el sitio web de la OMS. “Los tapabocas no reemplazan el distanciamiento físico, la higiene de manos y otras medidas de salud pública. Los tapabocas son sólo beneficiosos como parte de un enfoque integral en la lucha contra COVID-19”.

En los últimos días, la OMS ha actualizado sus directrices sobre la composición de los tapabocas de tela, basadas en investigaciones académicas. Según la OMS, los tapabocas deben consistir en al menos tres capas de diferentes materiales: una capa interna que absorbe como el algodón, una capa intermedia que actúa como un filtro o un filtro tipo barrera y una capa externa de material no absorbente, como el poliéster.

“Lo que estamos tratando de hacer con la orientación que estamos publicando es proporcionar algunos parámetros sobre (las medidas de protección); si vas a usar un tapaboca de tela, aquí están las mejores telas que puedes usar, según la evidencia que tenemos”, dijo a CNN Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para la respuesta al coronavirus.