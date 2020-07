KC area municipalities make face masks in public mandatory

Story by Angie Baldelomar / Photo cortesy of Will Cioci

In response to a new surge of coronavirus cases, municipalities across the Kansas City area have slowly added a new mandate: the use of face masks by everyone.

On June 27, Kansas City, Missouri, Mayor Quinton Lucas announced that a new citywide mandate requiring residents to wear face masks would go into effect Monday (June 29).

“Our country’s leading health and scientific experts have indicated in no uncertain terms that mask-wearing is the most effective way to curb the spread of COVID-19,” Lucas said, according to KMBC-TV (Channel 9).

According to the order, all employees or visitors to any place of public accommodation must wear face coverings in an area or while performing an activity that will necessarily involve close contact or proximity to people where 6 feet of separation is not feasible. The order is effective through July 12.

Likewise, across the state line, Wyandotte County released a similar order that went into effect at 5 p.m. Tuesday (June 30) requiring residents to wear face masks when in a public, indoor space, suck as a workplace, business or place of worship.

On Monday, Kansas Gov. Laura Kelly announced she was issuing a statewide order requiring Kansans to wear facemasks in indoor spaces. The order will start at 12:01 a.m. Friday (July 3).

“Every Kansan in a public space must wear a mask,” Kelly said during a press conference. “This doesn’t change where you can go or what you can do. It just means that, if you’re around other people, you must wear a mask.”

Kelly said the face mask requirement would help slow the spread of the virus, as the number of COVID-19 cases continue to increase.

Health experts have long supported the wide use of masks in indoor public spaces and crowded outdoor spaces as the best way to contain the spread of COVID-19. Many studies have supported this suggestion, like a Hong Kong study that concluded that, if 80% of a population were to wear masks, the number of COVID-19 infections would drop by about 8.3%.

___________________________________________________________________________

Municipios del área de KC hacen obligatorio el uso de tapabocas en público

En respuesta a una nueva oleada de casos de coronavirus, los municipios del área de Kansas City han agregado lentamente un nuevo mandato: el uso de máscaras faciales por parte de todos.

El 27 de junio, el alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas anunció que un nuevo mandato de toda la ciudad que requiere que los residentes usen tapabocas entrará en vigencia el lunes 29 de junio.

“Los principales expertos científicos y de salud de nuestro país han indicado en términos inequívocos que usar máscaras es la forma más efectiva de frenar la propagación de COVID-19”, dijo Lucas, según KMBC-TV (Canal 9).

De acuerdo con la orden, todos los empleados o visitantes de cualquier lugar de alojamiento público deben usar cubiertas faciales en un área o al realizar una actividad que necesariamente implicará contacto cercano o proximidad con personas donde no es factible una separación de 6 pies. La orden es efectiva hasta el 12 de julio.

Del mismo modo, a través de la línea estatal, el condado de Wyandotte emitió una orden similar que entró en vigencia a las 5 p.m. el martes (30 de junio) en la que se requiere que los residentes usen tapabocas cuando estén en un espacio público, en interiores, como un lugar de trabajo, negocio o lugar de oración.

El lunes, la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, anunció que emitiría una orden estatal que exigía que los residentes de Kansas usaran tapabocas en los espacios interiores. El pedido comenzará a las 12:01 a.m. del viernes (3 de julio).

“Cada residente de Kansas en un espacio público debe usar un tapabocas”, dijo Kelly durante una conferencia de prensa. “Esto no cambia a dónde puedes ir o qué puedes hacer. Simplemente significa que, si estás rodeado de otras personas, debes usar un tapabocas”.

Kelly dijo que el requisito de máscara facial ayudaría a frenar la propagación del virus, ya que el número de casos de COVID-19 continúa aumentando.

Los expertos en salud han apoyado durante mucho tiempo el amplio uso de máscaras en espacios públicos interiores y espacios exteriores abarrotados como la mejor manera de contener la propagación de COVID-19. Muchos estudios han respaldado esta sugerencia, como un estudio de Hong Kong que concluyó que, si el 80% de una población usara máscaras, la cantidad de infecciones por COVID-19 se reduciría en aproximadamente 8.3%.