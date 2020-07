Celebrate Independence Day safely during COVID-19

Commentary by Chara

Celebrating Independence Day (July 4) safely this year means taking some additional precautions.

Along with the usual safety when shooting fireworks, Americans must be careful to avoid contracting the novel coronavirus (COVID-19) this year. Just because activities are slowly returning to normal does not mean it is O.K. to organize large gatherings or stop using face masks.

With the number of COVID-19 cases in the United States continuing to increase, hosting large gatherings is not the right thing to do. Remember, your risk of contracting COVID-19 increases when you are among crowds. And if one person who attends a gathering has the coronavirus, it can result in contagion for the whole family. So if you want to get together with your family, try doing so virtually or holding a gathering of less than 10 people. If you want to take in one of the many fireworks shows being hosted by communities across the state, watch from your home or a vehicle, as officials are asking people to do, to avoid crowds.

And, of course, handle fireworks safely if you plan to shoot them. Fireworks can be dangerous and can cause injuries if not handled properly. Avoid letting children handle fireworks because fireworks can be dangerous for them.

Finally, remember that the COVID-19 pandemic will not last forever. Once the situation is stable, you will have the chance to hang out with your friends and family again.

Happy Independence Day. Stay safe. And healthy.

________________________________________________________________________

Celebrando el Día de la Independencia de forma segura durante el COVID-19

Celebrar el Día de la Independencia (4 de julio) de forma segura este año significa tomar precauciones adicionales.

Junto con la seguridad habitual al disparar fuegos artificiales, los estadounidenses deben tener cuidado de evitar contraer el nuevo coronavirus (COVID-19) este año. El hecho de que las actividades vuelvan lentamente a la normalidad no significa que esté bien organizar grandes reuniones o dejar de usar tapabocas.

Dado que el número de casos de COVID-19 en Estados Unidos continúa aumentando, organizar grandes reuniones no es lo correcto. Recuerde, su riesgo de contraer COVID-19 aumenta cuando se encuentra entre multitudes. Y si una persona que asiste a una reunión tiene el coronavirus, puede provocar un contagio para toda la familia. Entonces, si desea reunirse con su familia, intente hacerlo virtualmente u organizando una reunión de menos de 10 personas. Si desea ver uno de los muchos espectáculos de fuegos artificiales que organizan las comunidades en todo el estado, mire desde su casa o un vehículo, ya que los funcionarios piden a las personas que lo hagan, para evitar las multitudes.

Y, por supuesto, maneja los fuegos artificiales de forma segura si planea dispararlos. Los fuegos artificiales pueden ser peligrosos y pueden causar lesiones si no se manejan adecuadamente. Evite dejar que los niños manejen fuegos artificiales porque los fuegos artificiales pueden ser peligrosos para ellos.

Finalmente, recuerde que la pandemia de COVID-19 no durará para siempre. Una vez que la situación sea estable, tendrás la oportunidad de volver a salir con tus amigos y familiares.

Feliz día de la independencia. Manténgase a salvo. Y sano.