MLS tourney still scheduled, despite COVID-19 results

By Chara

Major League Soccer (MLS) has made some changes to its MLS is Back Tournament because of the coronavirus (COVID-19) pandemic.

For starters, there will be one less team. Multiple media outlets reported Tuesday (July 7) that FC Dallas was withdrawing from the tournament because 10 of its players had tested positive for COVID-19.

“While we are disappointed, the health and safety of our traveling delegation is our highest priority,” FC Dallas coach Luchi Gonzalez said in a team-issued statement.

In addition, three schedule changes were announced Tuesday by the league, including the postponement of the Chicago Fire FC-Nashville SC meeting scheduled for Wednesday (July 8) at the ESPN Wide World of Sports Complex, located in the Orlando, Florida, metro area. Nashville has five players who have tested positive for COVID-19, the league stated.

Some players are not participating for other reasons. It has been reported that MLS MVP and Los Angeles FC striker Carlos Vela has decided to stay home with his family because his wife is pregnant with his second child.

Los Angeles FC coach Bob Bradley told the press the club supports Vela’s decision.

Sporting Kansas City is among the clubs that are still slated to play. The club arrived on Sunday (July 5) at its hotel in Orlando. Manager and Sporting director Peter Vermes reported that one person with the club had tested positive for the coronavirus, but the same individual tested negative after a second test.

Only two players did not travel with Sporting – Felipe Gutierrez and Andrew Fontas, who are recovering from injuries they suffered at the start of the season. Gutierrez, a Chilean-born midfielder, is out for the season.

The MLS is Back Tournament is designed after the World Cup model, consisting of a group stage, followed by an elimination stage. Kansas City will compete in Group D and is scheduled to start group play Saturday (July 11) against Minnesota United FC. Real Salt Lake and Colorado Rapids are the other teams in the group.

There are six groups overall. Group A has six teams. Group B has three after Dallas’ departure. The other groups consist of four teams each.

The group stage will run through July 23. The round of 16 will be played July 25-July 28, followed by the quarterfinals, scheduled for July 30-Aug. 1. The semifinals are slated for Aug. 5 and 6, with the final scheduled for Aug. 11.

Torneo de la MLS sigue en pie, pese a resultados de COVID-19

La Major League Soccer (MLS) ha hecho algunos cambios a su Torneo ‘MLS Está de Regreso’ debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Para comenzar, habrá un equipo menos. Múltiples medios de comunicación informaron el martes (7 de julio) que el FC Dallas se retiraba del torneo porque 10 de sus jugadores habían dado positivo por COVID-19.

“Si bien estamos decepcionados, la salud y la seguridad de nuestra delegación viajera es nuestra máxima prioridad”, dijo el entrenador del FC Dallas, Luchi González, en un comunicado emitido por el equipo.

Además, la liga anunció tres cambios de horario el martes, incluida la postergación del partido entre Chicago Fire FC y Nashville SC programada para el miércoles (8 de julio) en el ESPN Wide World of Sports Complex, ubicado en el área metropolitana de Orlando, Florida. Nashville tiene cinco jugadores que dieron positivo para COVID-19, dijo la liga.

Algunos jugadores no participarán por otras razones. Se ha informado que el MVP de la MLS y el delantero del Los Angeles FC, Carlos Vela, decidió quedarse en casa con su familia porque su esposa está embarazada de su segundo hijo.

El entrenador de Los Angeles FC, Bob Bradley, le dijo a la prensa que el club apoya la decisión de Vela.

Sporting Kansas City está entre los clubes que todavía están programados para jugar. El club llegó el domingo (5 de julio) a su hotel en Orlando. El gerente y director deportivo, Peter Vermes, informó que una persona del club había dado positivo por el coronavirus, pero la misma persona dio negativo después de una segunda prueba.

Sólo dos jugadores no viajaron con Sporting: Felipe Gutiérrez y Andrew Fontas, que se están recuperando de las lesiones que sufrieron al comienzo de la temporada. Gutiérrez, un centrocampista nacido en Chile, está fuera por el resto de la temporada.

El Torneo ‘MLS está de Regreso’ está diseñado según el modelo de la Copa del Mundo, que consiste en una etapa grupal, seguida de una etapa de eliminación. Kansas City competirá en el Grupo D y está programado para comenzar a jugar en grupo el sábado (11 de julio) contra Minnesota United FC. Real Salt Lake y Colorado Rapids son los otros equipos del grupo.

Hay seis grupos en general. El grupo A tiene seis equipos. El Grupo B tiene tres después de la partida de Dallas. Los otros grupos consisten en cuatro equipos cada uno.

La fase de grupos se extenderá hasta el 23 de julio. La ronda de 16 se jugará del 25 de julio al 28 de julio, seguida de los cuartos de final, programados para el 30 de julio al 1 de agosto. Las semifinales están programadas para el 5 y 6 de agosto, y la final está programada para el 11 de agosto.