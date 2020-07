311 hotline assists WyCo residents, stages diversity campaign

By Tere Siqueira

During the coronavirus (COVID-19) pandemic, Wyandotte County, Kansas, residents are receiving access to expanded COVID-19 services by calling 311 or (913) 573-5311.

Despite fewer operators and a spike in calls, the 3-1-1 Contact Center continues to answer its phones. And to assist Wyandotte County’s diverse community, the center has launched One Conversation at a Time, a multilingual campaign.

Lines for meeting medical, social and business assistance needs are available in Spanish, Swahili, Nepali and Hindi. The assistance services are provided by the center, the Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas, Public Health Department and the University of Kansas Health System.

“It’s all about giving direction,” said Guadalupe Tredway, leader of the social line project. “Informing people can save lives. You just need to call 311 and ask for Spanish assistance. They will connect you with someone that can help you.”

Tredway, a Mexico City native and the 2020 Kansas Community Health Worker of the Year Award recipient, shared a story from a member of the community who had contacted the center during the pandemic to illustrate the program’s effectiveness. The caller, who was living with her brother’s family after living alone, told Tredway that her sister-in-law had a high temperature. Tredway and the caller brainstormed ideas to deal with the caller’s anxiety. Then, Tredway advised the caller it was important go back to living alone so she could stay isolated.

All the brother’s family got sick. The caller stayed healthy and was grateful for Tredway’s advice.

Tredway has some advice for all people for dealing with COVID-19, whether they call the center or not.

“Take care, wash your hands and use … (a) face mask,” Tredway said. “Many people believe that this isn’t real, but the numbers are going up. This isn’t the time to go out or host gatherings. We all want this to get to an end and … (spare) our community from more suffering. Call us with any questions.”

Callers with questions can reach Tredway at (816) 974-7294. And by calling the 311 hotline, of course.

______________________________________________________________________________

La línea directa 311 ayuda a los residentes de WyCo y organiza una campaña de diversidad

Durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), los residentes del condado de Wyandotte, Kansas, reciben acceso a los servicios de apoyo para el COVID-19 llamando al 3-1-1 o al (913) 573-5311.

A pesar de contar menos operadores y un aumento en las llamadas, el centro de contacto 3-1-1 continúa contestando sus teléfonos. Y para ayudar a la diversa comunidad del condado de Wyandotte, el centro ha lanzado la campaña multilingüe bajo el lema ”una conversación a la vez”.

Las líneas para apoyar en las necesidades de asistencia médica, social y de pequeñas empresas están disponibles en español, swahili, nepalés e hindi. Los servicios de asistencia son proporcionados por el Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas, el Departamento de Salud Pública y el Sistema de Salud de la Universidad de Kansas.

“Se trata de dar dirección”, dijo Guadalupe Tredway, líder del proyecto de la línea social. “Informar a las personas puede salvar vidas. Sólo necesita llamar al 311 y solicitar asistencia en español. Te conectarán con alguien que pueda ayudarte “.

Tredway, originaria de la Ciudad de México y ganadora del premio Kansas Community Health Worker of the Year del 2020, compartió una historia de un miembro de la comunidad que se había puesto en contacto con el centro durante la pandemia para ilustrar la efectividad del programa. La persona que llamó, quien vivía sola y ahora se quedaba con la familia de su hermano, le dijo a Tredway que su cuñada tenía fiebre alta. Tredway y la mujer intercambiaron ideas para lidiar con la ansiedad que la persona experimentaba al estar sola en su casa. Después, Tredway le informó que era importante volver a vivir sola para que pudiera permanecer aislada.

Toda la familia del hermano se enfermó. Pero la mujer que llamó se mantuvo saludable y agradeció los consejos de Tredway.

De la misma manera, Tredway tiene algunos consejos para que las personas en general puedan lidiar con el COVID-19, ya sea que llamen al centro o no.

“Tengan cuidado, lávense las manos y usen cubre bocas”, dijo Tredway. “Muchas personas creen que esto no es real, pero los números están aumentando. Este no es el momento de salir u organizar reuniones. Todos queremos que esto llegue a su fin y evitar que nuestra comunidad sufra más. Llámenos con cualquier pregunta».

Las personas que tengan preguntas pueden comunicarse a la línea directa 3-1-1 o comunicarse directamente con Tredway al (816) 974-7294.