Missouri to vote on Medicaid expansion in Aug. 4 elections

By Roberta Pardo

Missouri voters will weigh in on more than party candidates in the Aug. 4 elections; they also will decide whether to expand the federal/health state care program known as Medicaid to cover more people.

If a “yes” vote wins, Amendment 2 would allow adults with incomes up to 133% of the federal poverty level to receive medical coverage under Medicaid, administered in Missouri as MO HealthNet. The poverty level is about $22,000 for a family of three.

Under current rules, adults can make only about $300 per month before losing benefits.

An expansion of Medicaid was meant to be a part of the Affordable Care Act in 2010. However, Missouri, along with several states with Republican leadership, rejected the idea, citing that costs of expanding the program were not known in the long term. Multiple studies, including one by the Institute for Public Health at Washington University in St. Louis, project the expansion would be cost-neutral or even save the state some money.

Missouri receives a 65% reimbursement from the federal government for its Medicaid costs. With the expansion, that share would become 90%.

A ‘yes’ vote on Amendment 2 also would mean more than $1 billion windfall per year for Missouri, according to the Health for Missouri campaign. In addition, the Missouri Chamber of Commerce has shown support for the expansion, citing it could help struggling rural health care providers and hospitals.

The expansion, if approved, is estimated to provide health insurance, and better health care, to 250,000 low-income Missourians, according to experts.

Nationwide, 37 states and the District of Columbia have already expanded Medicaid or are preparing to do so.

Gov. Mike Parson, who opposes the expansion, moved the issue from the November ballot to the August ballot, arguing the change would give the state more time to adjust to the possible increased costs in a tight budget year defined by the coronavirus pandemic.

Voters do not need to be affiliated to any party to vote on Amendment 2.

Missouri votará sobre la expansión de Medicaid en las elecciones del 4 de agosto

Los votantes de Missouri elegirán más que los candidatos de partidos en las elecciones del 4 de agosto. También decidirán si ampliar el programa federal/estatal de atención de salud conocido como Medicaid para que cubra a más personas.

Si gana un voto de “sí”, la Enmienda 2 permitiría a los adultos con ingresos de hasta el 133% del nivel federal de pobreza recibir cobertura médica bajo Medicaid, administrado en Missouri como MO HealthNet. El nivel de pobreza es de aproximadamente $22,000 para una familia de tres.

Según las reglas actuales, los adultos pueden ganar sólo alrededor de $300 por mes antes de perder los beneficios.

Se suponía que una expansión de Medicaid sería parte de la Ley de Salud a Bajo Precio en 2010. Sin embargo, Missouri, junto con varios estados con liderazgo republicano, rechazó la idea, citando que los costos de expandir el programa no se conocían a largo plazo. Múltiples estudios, incluido uno realizado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Washington en St. Louis, proyectan que la expansión sería rentable o incluso ahorraría algo de dinero al estado.

Missouri recibe un reembolso del 65% del gobierno federal por sus costos de Medicaid. Con la expansión, ese reembolso llegaría al 90%.

Un voto de “sí” a la Enmienda 2 también significaría más de $1 mil millones de ganancias inesperadas por año para Missouri, según la campaña Salud para Missouri. Además, la Cámara de Comercio de Missouri ha mostrado su apoyo a la expansión, citando que podría ayudar a los proveedores de atención médica y hospitales rurales que tienen dificultades.

Según los expertos, se estima que la expansión, si se aprueba, brindará seguro médico y una mejor atención médica a 250,000 habitantes de Missouri de bajos ingresos.

A nivel nacional, 37 estados y el Distrito de Columbia ya han expandido Medicaid o se están preparando para hacerlo.

El gobernador Mike Parson, que se opone a la expansión, trasladó el tema de la boleta electoral de noviembre a la boleta electoral de agosto, argumentando que el cambio le daría al estado más tiempo para adaptarse al posible aumento de los costos en un año presupuestario ajustado definido por la pandemia de coronavirus.

Los votantes no necesitan estar afiliados a ningún partido para votar sobre la Enmienda 2.