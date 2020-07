School plans for fall 2020

By Angie Baldelomar

Three major school districts on the Kansas side of the Kansas City area have announced they will honor Gov. Laura Kelly’s order and start the 2020-21 school year after Labor Day.

Kansas City, Kansas, Public Schools (KCKPS) has announced it will start classes on Sept. 9. The district school board also has agreed that students will return to school virtually, with no in-person classes to be offered during the first nine weeks of the school year.

KCKPS said it was working on the details around the return date for staff, and additional details around virtual learning.

Likewise, the Olathe Board of Education has approved a vote to move the beginning of the school year to Sept. 8. In addition, Olathe Public Schools has released its plans to return to school for the upcoming school year.

Those plans include two learning options. Parents can choose between in-person learning and remote learning. In-person instruction includes a requirement to wear masks for students and staff, and limiting the sharing of supplies and classroom items.

For remote learning, the district will issue a device for students to participate in remote learning. It will include daily attendance checks, direct instruction and assignments.

For more information about both options, visit https://www.olatheschools.org/return2020.

The Shawnee Mission School District board approved a new starting date for the school year during its July 27 meeting. The new start date is Sept. 8.

The school district also has a return-to-school plan that includes in-person, remote and a hybrid model of learning. Parents are asked to choose either in-person or remote learning.

Regardless of the learning model, all students will be expected to meet standards and record attendance. For more information, visit https://www.smsd.org/information-central/draft-reopen-plans.

On July 20, Kelly released an executive order that mandated certain safety requirements that counties cannot opt out of, she said. They include requiring all students and staff to wear masks, sanitize their hands at least once an hour and have their temperatures taken upon arrival.

__________________________________________________________________________

KCK, Olathe y Shawnee Mission anuncian planes escolares para este otoño

Tres distritos escolares importantes en el lado de Kansas del área de Kansas City han anunciado que honrarán la orden de la gobernadora Laura Kelly y comenzarán el año escolar 2020-21 después del Día del Trabajo.

Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS, por sus siglas en inglés), anunciaron que comenzarán clases el 9 de septiembre. La junta escolar del distrito también acordó que los estudiantes regresarán a la escuela virtualmente, sin que se ofrezcan clases en persona durante las primeras nueve semanas del año escolar.

KCKPS dijo que estaba trabajando en los detalles sobre la fecha de regreso para el personal y detalles adicionales sobre el aprendizaje virtual.

Del mismo modo, la Junta de Educación de Olathe aprobó una votación para cambiar el comienzo del año escolar al 8 de septiembre. Además, las Escuelas Públicas de Olathe han publicado sus planes de regresar a la escuela para el próximo año escolar.

Esos planes incluyen dos opciones de aprendizaje. Los padres pueden escoger entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto. La instrucción en persona incluye el requisito de usar máscaras para los estudiantes y el personal, y limitar el intercambio de suministros y artículos para el aula.

Para el aprendizaje remoto, el distrito emitirá un dispositivo para que los estudiantes participen en el aprendizaje remoto. Incluirá controles de asistencia diaria, instrucción directa y tareas.

Para obtener más información sobre ambas opciones, visite https://www.olatheschools.org/return2020.

La junta del Distrito Escolar de Shawnee Mission aprobó una nueva fecha de inicio para el año escolar durante su reunión del 27 de julio. La nueva fecha de inicio es el 8 de septiembre.

El distrito escolar también tiene un plan de regreso a la escuela que incluye un modelo de aprendizaje en persona, remoto e híbrido. Se les pide a los padres que elijan entre el aprendizaje en persona o remoto.

Independientemente del modelo de aprendizaje, se espera que todos los estudiantes cumplan con los estándares y registren su asistencia. Para obtener más información, visite https://www.smsd.org/information-central/draft-reopen-plans.

El 20 de julio, Kelly emitió una orden ejecutiva que exigía ciertos requisitos de seguridad de los que los condados no pueden dejar de seguir, dijo. Incluyen exigir que todos los estudiantes y el personal usen máscaras, desinfecten sus manos al menos una vez por hora y que les tomen la temperatura a su llegada.