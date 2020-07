Trump administration refuses to accept new DACA applications

By Roberta Pardo

The Trump administration will reject new applications for the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program as it seeks new ways to roll back the program.

In mid-July, a court in Maryland told the administration to start accepting new DACA applicants. The administration refuses to do so.

Acting Homeland Security Secretary Chad Wolf said in a memo released Tuesday (July 28) that the administration would reject new applicants while launching a “comprehensive review” of DACA and whether to go forward with its plan to end the program.

“I have concluded that the DACA policy, at a minimum, presents serious policy concerns that may warrant its full rescission,” Wolf said in the memo.

The memo also stated the administration is shortening the window for current DACA recipients — roughly 640,000 immigrants — to renew their status from two years to one year.

The Trump administration has not accepted new DACA applications since 2017, but it has allowed current holders to renew their status in two-year intervals, which will no longer be the case.

Immigrant advocates see this as a clear sign the administration is preparing to rescind the program again — after the U.S. Supreme Court blocked its initial effort to end it in June — but postponing that until after the November election. Andrea Flores, American Civil Liberties Union deputy director of immigration policy, told Politico that most voters, including most Trump voters, support DACA.

“Make no mistake, the vast popularity of the program, combined with a looming election, prevented Trump from immediately ending the program,” Flores told Politico in a statement. “But this policy memo makes his intentions clear: His next move is a complete end to the DACA program to destroy the lives of Dreamers once again.”

La administración de Trump se niega a aceptar nuevas solicitudes de DACA

La administración de Trump rechazará las nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), ya que busca nuevas formas de revertir el programa.

A mediados de julio, un tribunal de Maryland le dijo a la administración que comenzara a aceptar nuevos solicitantes de DACA. La administración se niega a hacerlo.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo en un memorando publicado el martes (28 de julio) que la administración rechazaría a los nuevos solicitantes mientras realiza una “revisión integral” de DACA y si seguir adelante con su plan para finalizar el programa.

“Llegué a la conclusión de que la política de DACA, como mínimo, presenta serias preocupaciones de política que pueden justificar su total rescisión”, dijo Wolf en el memorándum.

El memorando también indicó que la administración está reduciendo la ventana para que los beneficiarios actuales de DACA, aproximadamente 640,000 inmigrantes, renueven su estatus de dos años a un año.

La administración de Trump no ha aceptado nuevas solicitudes de DACA desde 2017, pero ha permitido a los titulares actuales renovar su estado en intervalos de dos años, lo que ya no será el caso.

Los defensores de los inmigrantes ven esto como una señal clara de que la administración se está preparando para rescindir el programa nuevamente, después de que la Corte Suprema bloqueara su esfuerzo inicial para finalizarlo en junio, pero pospuso eso hasta después de las elecciones de noviembre. Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo a Politico que la mayoría de los votantes, incluidos la mayoría de los votantes de Trump, apoyan a DACA.

“No se equivoquen, la gran popularidad del programa, combinada con una inminente elección, impidió que Trump terminara inmediatamente el programa”, le dijo a Politico en un comunicado. “Pero este memorando de políticas deja en claro sus intenciones: su próximo movimiento es el final completo del programa DACA para destruir las vidas de los Dreamers una vez más”.