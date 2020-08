Hurricane Hanna floods Texas, leaves three dead in Mexico

By Roberta Pardo

Hurricane Hanna barreled through the Atlantic Ocean over the weekend, hitting Texas and Mexico.

The evening of July 25, Hanna touched down in south Texas as a Category 1 hurricane, unleashing more than 15 inches of rain and producing serious flash flooding, according to the Washington Post, in areas of the state already reeling from the coronavirus pandemic (COVID-19).

“Any hurricane is an enormous challenge,” Gov. Greg Abbott said during a July 25 news conference. “This challenge is complicated and made even more severe, seeing that it is sweeping through an area that is the most challenged area in the state for COVID-19.”

Hanna — the first hurricane of the season — also left thousands without power. AEP Texas reported 60,000 outages remaining as of Monday morning (July 27).

No casualties were reported in Texas. The same was not true for Mexico. According to Mexican newspaper accounts, the bodies of a 7-year-old girl and her mother were found Monday near Monterrey after the van they were in had run out of gas and gotten swept away by the current caused by Hanna. Some family members escaped.

In the border city of Reynosa, one woman reportedly died after suffering a seizure and drowning in the floodwater left by the storm, according to National Public Radio. Three children were reported missing in a nearby neighborhood after falling from a tree into the water.

Hanna was downgraded from a hurricane to a tropical storm early Sunday (July 26), then classified later that day as a tropical depression as it moved into northern Mexico.

__________________________________________________________________________

Huracán Hanna inunda Texas, deja tres muertos en México

El huracán Hanna atravesó el océano Atlántico el fin de semana, golpeando a Texas y México.

La noche del 25 de julio, Hanna tocó tierra al sur de Texas como un huracán de Categoría 1, desatando más de 15 pulgadas de lluvia y produciendo graves inundaciones repentinas, según el Washington Post, en áreas del estado que ya están lidiando con la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“Cualquier huracán es un desafío enorme”, dijo el gobernador Greg Abbott durante una conferencia de prensa el 25 de julio. “Este desafío es complicado y se vuelve aún más severo, ya que está barriendo un área que es el área más desafiada en el estado para COVID-19”.

Hanna, el primer huracán de la temporada, también dejó a miles sin electricidad. AEP Texas reportó 60,000 cortes restantes hasta el lunes por la mañana (27 de julio).

No se reportaron víctimas en Texas. Lo mismo no sucedió en México. Según los informes de los periódicos mexicanos, los cuerpos de una niña de 7 años y su madre fueron encontrados el lunes cerca de Monterrey después de que la furgoneta en la que se encontraban se quedara sin gasolina y la corriente causada por Hanna los arrastrara. Algunos miembros de la familia escaparon.

Según lo reportó National Public Radio, en la ciudad fronteriza de Reynosa, una mujer murió después de sufrir una convulsión y ahogarse en las inundaciones dejadas por la tormenta. Se informó que tres niños desaparecieron en un vecindario cercano después de caerse de un árbol al agua.

Hanna fue degradada de huracán a tormenta tropical la madrugada del domingo (26 de julio), luego fue clasificada más tarde ese día como una depresión tropical cuando se movió hacia el norte de México.