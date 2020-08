Marshall, Adkins, Galloway among the primary winners in Kansas, Missouri

By Angie Baldelomar

Kansas and Missouri held primaries Tuesday (Aug. 4) – and though the results are still coming in, here is a look at the winners in some of the key races.

In Kansas, Roger Marshall won the Republican primary for the U.S. Senate, defeating main competitor Kris Kobach. Marshall will face Democrat Barbara Bollier, who won her primary. A Democrat has not won a Senate race in Kansas in 88 years.

Amanda Adkins won the crowded Republican primary and will take on first-term U.S. Rep. Sharice Davids in Kansas’ 3rd Congressional District, the only district in the state represented by a Democrat.

Wyandotte County District Attorney Mark Dupree will likely retain his seat, according to The Kansas City Star. At press time, Dupree had captured 54.5% of the vote over Kristiane Bryant. There were more votes to be counted later in the week; however, Dupree’s margin of 1,456 votes over Bryant is likely enough to deliver him a victory, the newspaper reported.

Tuesday’s result should secure Dupree another term in office because no Republican filed to run for the position.

In the Missouri primaries, Gov. Mike Parson easily got the Republican nod for governor and will face state auditor Nicole Galloway in November.

“Governor Parson had his chance. He failed the test of leadership. It’s time for a change,” said Galloway during her victory speech Tuesday night.

Also victorious in Tuesday’s Democratic primaries was former Kansas City councilwoman Alissia Canady, who will challenge Republican incumbent Mike Kehoe for the lieutenant governor position.

Former federal prosecutor Rich Finneran won the Democratic attorney general primary and will face Republican incumbent Eric Schmitt.

The wins by Galloway, Canady and Finneran solidify the Democratic ticket moving into the general elections, where Democrats hope to win back statewide offices being held by Republicans.

Yinka Faleti was unopposed in the Democratic primary for secretary of state. He will face Republican incumbent Jay Ashcroft this fall. Similarly, Vicki England, who also ran unopposed Tuesday, will face Republican Scott Fitzpatrick for state treasurer.

Marshall, Adkins, Galloway entre los ganadores de las primarias en Kansas y Missouri

Kansas y Missouri tuvieron elecciones primarias el martes (4 de agosto), y aunque los resultados aún se tabulan, aquí hay un vistazo a los ganadores en algunas de las carreras clave.

En Kansas, Roger Marshall ganó las primarias republicanas para el Senado, derrotando al principal competidor Kris Kobach. Marshall se enfrentará a la demócrata Barbara Bollier, quien ganó su primaria. ningon demócrata ha ganado un lugar en el Senado en Kansas en 88 años.

Amanda Adkins ganó las concurridas primarias republicanas y se enfrentará a la Representante Sharice Davids, en el 3er Distrito del Congreso de Kansas, el único distrito en el estado representado por un demócrata.

El fiscal de distrito del condado de Wyandotte, Mark Dupree, probablemente retendrá su asiento, según The Kansas City Star. Al cierre de esta edición, Dupree había capturado el 54.5% de los votos sobre Kristiane Bryant. Hubo más votos para contar más adelante en la semana; sin embargo, el margen de Dupree de 1,456 votos sobre Bryant es suficiente para darle una victoria, informó el periódico.

El resultado del martes debería asegurar a Dupree otro mandato en el cargo porque ningún republicano se postuló para el puesto.

En las primarias de Missouri, el gobernador Mike Parson ganó fácilmente la nominación republicana para gobernador y se enfrentará a la auditora estatal Nicole Galloway en noviembre.

“El gobernador Parson tuvo su oportunidad. Falló la prueba de liderazgo. Es hora de un cambio”, dijo Galloway durante su discurso de victoria el martes por la noche.

También victoriosa en las primarias demócratas del martes fue la ex concejal de Kansas City, Alissia Canady, quien desafiará al titular republicano Mike Kehoe por el puesto de vicegobernador.

El ex fiscal federal Rich Finneran ganó las primarias del fiscal general demócrata y se enfrentará al titular republicano Eric Schmitt.

Las victorias de Galloway, Canady y Finneran solidifican el boleto demócrata de cara a las elecciones generales, donde los demócratas esperan recuperar las oficinas estatales que ocupan los republicanos.

Yinka Faleti no tuvo oposición en las primarias demócratas para la secretaría de Estado. Se enfrentará al actual secretario de estado Jay Ashcroft este otoño. Del mismo modo, Vicki England, que tampoco tuvo oposición, se enfrentará al republicano Scott Fitzpatrick por tesorero estatal.