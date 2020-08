By Roberta Pardo

Shawnee Mission (Kansas) School District Superintendent Mike Fulton announced Tuesday (Aug. 18) that the district would start the school year with remote learning.

The announcement came hours after receiving an update on the COVID-19 outbreak from the Johnson County Department of Health and Environment (JCDHE). Fulton said the data from the health department led to the decision of starting the school year Sept. 8 without students in classrooms.

“Student, staff and community safety are our first and most important priority,” Fulton said. “These guidelines are set up to ensure the students, staff and community are safe and to reduce the transfer of COVID-19.”

Earlier that afternoon, Dr. Sanmi Areola, JCDHE director, presented the county’s latest data to the superintendents of all six districts. The data showed an 11.4% positivity rate during the past 14 days, along with an increasing number of new cases, placing the county in the red zone, according to gating criteria the department had established at the request of school leaders.

Fulton also announced that fall sports would be postponed for all schools in the district. The district has reached out to the Kansas State High School Activities Association to explore the option of moving fall sports and activities to the spring, if it is not possible to resume them this fall.

“Please know that this is not the outcome that any of us hoped for when we began planning for the opening of schools this past spring,” Fulton said in a press release. “We miss our students and can’t wait to be back together with them.”

The district will continually evaluate its learning model as county data changes. The goal is for schools to move to a hybrid model with in-person learning twice a week if/when there is a positive change in the gating criteria.

______________________________________________________________________________

SMSD comenzará el año escolar con aprendizaje remoto

El superintendente del distrito escolar de Shawnee Mission (Kansas), Mike Fulton, anunció el martes (18 de agosto) que el distrito comenzaría el año escolar con aprendizaje remoto.

El anuncio se produjo horas después de recibir una actualización sobre el brote de COVID-19 del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson (JCDHE, por sus siglas en inglés). Fulton dijo que los datos del departamento de salud llevaron a la decisión de comenzar el año escolar el 8 de septiembre sin estudiantes en las aulas.

“La seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad son nuestra primera y más importante prioridad”, dijo Fulton. “Estas pautas se establecen para garantizar que los estudiantes, el personal y la comunidad estén seguros y para reducir la transferencia de COVID-19”.

Esa misma tarde, el Dr. Sanmi Areola, director del JCDHE, presentó los datos más recientes del condado a los superintendentes de los seis distritos. Los datos mostraron una tasa de positividad del 11,4% durante los últimos 14 días, junto con un número creciente de casos nuevos, colocando al condado en la zona roja, de acuerdo con los criterios de activación que el departamento había establecido a pedido de los líderes escolares.

Fulton también anunció que los deportes de otoño se pospondrían para todas las escuelas del distrito. El distrito se ha comunicado con la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Kansas para explorar la opción de trasladar los deportes y actividades de otoño a la primavera, si no es posible reanudarlos este otoño.

“Por favor, sepan que este no es el resultado que ninguno de nosotros esperaba cuando comenzamos a planificar la apertura de escuelas la primavera pasada”, dijo Fulton en un comunicado de prensa. “Extrañamos a nuestros estudiantes y estamos ansiosos por volver a estar con ellos”.

El distrito evaluará continuamente su modelo de aprendizaje a medida que cambien los datos del condado. El objetivo es que las escuelas pasen a un modelo híbrido con aprendizaje en persona dos veces por semana cuando haya un cambio positivo en los criterios de activación.