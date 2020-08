New station increases service in Piper area of Kansas City, Kansas

Unified Government and Kansas City, Kansas Fire Department officials held a ribbon cutting ceremony Aug. 15, to officially open the Department’s newest Fire Station. Fire Station #12, located at 2913 Hutton Road in Kansas City, Kansas, is now officially open to serve and protect the public.

“The opening of Fire Station #12 continues our commitment and focus on providing quality, responsive public safety throughout the entire community,” said Mayor/CEO David Alvey. “This new state-of-the-art facility will expand overall service and readiness in this area, improving service for nearly 2,000 additional rooftops, enhance firefighter safety which remains a critical priority, and provide expanded protection for the community as a whole.”

The new station will cover 1,939 rooftops in a 4-minute travel time that were not previously covered before the opening of Station 12.

“This fire station represents our dedication to improving overall readiness and enhancing firefighter and public health and safety in Wyandotte County,” said Kansas City, Kansas Fire Department Chief Michael Callahan during his remarks at the ceremony. “Fire Station #12 will better meet the needs of Western Wyandotte County residents in terms of response time and having adequate staff in the areas where they are needed most.”

The new Fire Station features ten bedrooms, six bathrooms, and a full kitchen. In addition, in an effort to make the building as energy efficient as possible, the building has LED lighting and a state of the art HVAC system.

Many of the features of this building are focused on protecting the health and safety of the firefighters who will work there. Some of these features include:

Cancer Prevention Initiative features include a separate locker room, DECON shower rooms, and an extractor/dryer room for cleaning firefighter bunker gear.

Each firefighter will have two sets of bunker gear, two protective hoods, and a self-contained bunker gear carry bags

All bunker gear lockers are ventilated.

The Unified Government chose to build Fire Station 12 at the 2913 Hutton Road location for several reasons:

Having a station at this location increases the Department’s ability to respond within four minutes to many existing commercial and retail locations in Western Wyandotte County.

This location provides the Department with the ability to respond within four minutes to existing gaps in its Area of Response, without leaving underserved areas behind.

Utilizing this location now makes sense in terms of the population growth pattern of the County, leaving other options open when planning additional stations to meet future demands.

Estación de bomberos 12 en KCK abierta para el servicio

La nueva estación aumenta el servicio en el área de Piper en Kansas City, Kansas

Funcionarios del Gobierno Unificado y del Departamento de Bomberos de Kansas City, Kansas, llevaron a cabo una ceremonia de corte de cinta el 15 de agosto para inaugurar oficialmente la estación de bomberos más nueva del departamento. La Estación de Bomberos #12, ubicada en 2913 Hutton Road en Kansas City, Kansas, ahora está oficialmente abierta para servir y proteger al público.

“La apertura de la Estación de Bomberos #12 continúa con nuestro compromiso y enfoque en brindar seguridad pública receptiva y de calidad en toda la comunidad”, dijo el alcalde/director ejecutivo David Alvey. “Esta nueva instalación de vanguardia ampliará el servicio general y la preparación en esta área, mejorando el servicio para casi 2,000 hogares adicionales, mejorará la seguridad de los bomberos, que sigue siendo una prioridad crítica, y brindará una mayor protección para la comunidad en su conjunto”.

La nueva estación cubrirá 1,939 hogares en un tiempo de viaje de 4 minutos que no estaban cubiertos antes de la apertura de la Estación 12.

“Esta estación de bomberos representa nuestra dedicación a mejorar la preparación general y mejorar la salud y seguridad de los bomberos y del público en el condado de Wyandotte”, dijo Michael Callahan, jefe del Departamento de Bomberos de Kansas City, durante su discurso en la ceremonia. “La Estación de Bomberos #12 satisfará mejor las necesidades de los residentes del Condado de Wyandotte Occidental en términos de tiempo de respuesta y contará con el personal adecuado en las áreas donde más se necesitan”.

La nueva estación de bomberos cuenta con diez dormitorios, seis baños y una cocina completa. Además, en un esfuerzo por hacer que el edificio sea lo más eficiente posible en términos de energía, el edificio cuenta con iluminación LED y un sistema de HVAC de última generación.

Muchas de las características de este edificio están enfocadas a proteger la salud y seguridad de los bomberos que trabajarán allí. Algunas de estas características incluyen:

*Las características de la Iniciativa de Prevención del Cáncer incluyen un vestuario separado, cuartos de ducha DECON y un cuarto de extractor/secadora para limpiar el equipo de bombero.

*Cada bombero tendrá dos juegos de equipo para búnker, dos capuchas protectoras y bolsas de transporte para equipo de búnker.

*Todos los casilleros de equipo de bunker están ventilados.

El Gobierno Unificado decidió construir la Estación de Bomberos 12 en la ubicación de 2913 Hutton Road por varias razones:

*Tener una estación en esta ubicación aumenta la capacidad del Departamento para responder en cuatro minutos a muchas ubicaciones comerciales y minoristas existentes en el oeste del condado de Wyandotte.

*Esta ubicación le brinda al Departamento la capacidad de responder en cuatro minutos a las brechas existentes en su Área de Respuesta, sin dejar atrás áreas desatendidas.

*Utilizar esta ubicación ahora tiene sentido en términos del patrón de crecimiento de la población del condado, dejando abiertas otras opciones al planificar estaciones adicionales para satisfacer las demandas futuras.