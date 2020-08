FDA announces authorization for convalescent plasma to treat COVID-19

By Chara

On Sunday (Aug. 23), the U.S. Food and Drug Administration (FDA) issued an authorization to treat the coronavirus (COVID-19) with convalescent plasma.

The FDA defines and discusses the potential impact of “convalescent plasma” on its website.

“Convalescent plasma from patients who have already recovered from coronavirus disease 2019 … may contain antibodies against COVID-19,” the website states. “Giving this convalescent plasma to hospitalized people currently fighting COVID-19 may help them recover.”

The FDA claims the potential benefits of the product outweigh the risks in hospitalized COVID-19 patients.

In addition, the FDA encourages people who have recovered from COVID-19 for at least two weeks to donate plasma. Plasma is collected by blood donations. To donate plasma, patients must have a lab confirmation from COVID-19.

An anonymous plasma donor told Dos Mundos that he hopes his donation can help others recover.

“COVID-19 is no joke and we have to take it seriously,” the donor said.

President Trump, as quoted by CNN and other media outlets, called the FDA’s announcement “truly historic” and predicted it would “save countless lives.”

“Today’s action will dramatically increase access to this treatment,” Trump said.

__________________________________________________________________________

FDA anuncia autorización para plasma convaleciente para tratar COVID-19

El domingo (23 de agosto), la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una autorización para tratar el coronavirus (COVID-19) con plasma de convalecencia.

La FDA define y analiza el impacto potencial del “plasma convaleciente” en su sitio web.

“El plasma convaleciente de pacientes que ya se han recuperado de la enfermedad por coronavirus 2019 … puede contener anticuerpos contra COVID-19”, afirma el sitio web. “Dar este plasma convaleciente a personas hospitalizadas que actualmente luchan contra COVID-19 puede ayudarlas a recuperarse”.

La FDA afirma que los beneficios potenciales del producto superan los riesgos en los pacientes hospitalizados con COVID-19.

Además, la FDA alienta a las personas que se han recuperado del COVID-19 durante al menos dos semanas a donar plasma. El plasma se recolecta mediante donaciones de sangre. Para donar plasma, los pacientes deben tener una confirmación de laboratorio de COVID-19.

Un donante de plasma anónimo le dijo a Dos Mundos que espera que su donación pueda ayudar a otros a recuperarse.

“El COVID-19 no es un chiste y tenemos que tomarlo en serio”, dijo el donante.

El presidente Trump, citado por CNN y otros medios de comunicación, calificó el anuncio de la FDA de “verdaderamente histórico” y predijo que “salvaría innumerables vidas”.

“La acción de hoy aumentará drásticamente el acceso a este tratamiento”, dijo Trump.