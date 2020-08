Hurricane Laura becomes Category 4 storm

By Roberta Pardo

Hurricane Laura strengthened into an “extremely dangerous” Category 4 storm as it barrels toward the Louisiana and Texas coasts.

At press time, the hurricane was expected to remain a Category 4 hurricane after it hit land either on Wednesday (Aug. 26) night or early Thursday (Aug. 27) and then rapidly weakened. It was expected to be the most powerful hurricane to hit the United States this year.

At least 20 million people are in the storm’s path and over half a million people have been ordered to evacuate.

The National Hurricane Center warned of potentially catastrophic and life-threatening storm surge, extreme winds and flash flooding Wednesday night along the northwest Gulf Coast.

At press time, Laura’s winds were close to 140 mph and the storm was moving northwest from its location about 200 miles.

Authorities implored coastal resident of Texas and Louisiana to evacuate. However, with time running out, both Texas Gov. Greg Abbott and Louisiana Gov. John Bel Edwards expressed concerns that not enough residents were taking the predictions seriously. Abbot even warned families they could be cut off from help if they do not get out of harm’s way.

Huracán Laura se convierte en tormenta de Categoría 4

El huracán Laura se fortaleció hasta convertirse en una tormenta de categoría 4 “extremadamente peligrosa” mientras avanza hacia las costas de Luisiana y Texas.

Al cierre de esta edición, se esperaba que el huracán siguiera siendo un huracán de categoría 4 después de que tocara tierra el miércoles (26 de agosto) por la noche o la madrugada del jueves (27 de agosto) y luego se debilitara rápidamente. Se esperaba que fuera el huracán más poderoso que azota Estados Unidos este año.

Al menos 20 millones de personas se encuentran en el camino de la tormenta y se ha ordenado la evacuación de más de medio millón de personas.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre marejadas ciclónicas potencialmente catastróficas y potencialmente mortales, vientos extremos e inundaciones repentinas el miércoles por la noche a lo largo de la costa noroeste del Golfo.

En el momento de la publicación, los vientos de Laura estaban cerca de 140 mph y la tormenta se movía hacia el noroeste de su ubicación a unas 200 millas.

Las autoridades imploraron a los residentes costeros de Texas y Luisiana que evacuaran. Sin embargo, a medida que se acababa el tiempo, tanto el gobernador de Texas Greg Abbott como el gobernador de Luisiana John Bel Edwards expresaron su preocupación de que no había suficientes residentes tomando en serio las predicciones. Abbot incluso advirtió a las familias que podrían verse privadas de la ayuda si no se salían de peligro