La columna de cala : El mundo como escuela

La mejor manera de crecer es estudiar y aprender todos los días. En “Creer, Crear, Crecer”, la gira que en 2016 presenté en varias ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa, reflexioné intensamente sobre este tema. Cada nuevo conocimiento nos permite adaptarnos a los rápidos cambios que se producen en el mundo. También nos ayudan a trabajar en nuestra resiliencia y a mantener la mente abierta para conocer puntos de vista diferentes.

Sin embargo, no todo el conocimiento se adquiere en los cursos académicos convencionales. David Roberts, miembro de Singularity University, dijo recientemente que gran parte de las universidades irán desapareciendo con los años. Su institución —que cuenta con el apoyo de la NASA y Google— no cree que ahora mismo sea útil la llamada “certificación”.

Decía el genio Albert Einstein: “Yo no enseño a mis alumnos, sólo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender”. Así me he sentido, en esta ocasión como estudiante, durante mi estancia en Singularity University. El reto de esa institución es enseñar a líderes a romper paradigmas, innovar y alcanzar sus objetivos.

En el curso, desarrollado en Cupertino (California), reafirmé mis ideas sobre la llamada “universidad del futuro”. Más de un año esperé para vivir mi mejor semana de 2016 en modo estudiante. En Singularity University mantuve la mente abierta para descubrir las industrias del presente y las tendencias del futuro, en áreas como la nanotecnología, el genoma humano, los estudios del cerebro…

La tesis de Singularity University es que ciertos conocimientos pueden quedar obsoletos, una vez finalizada una carrera, ya que el contenido cambia cada año. Por ejemplo, una de las conferencias trataba sobre la industria espacial, que tiene una actualización diaria en su carpeta de contenidos.

En las escuelas tradicionales se imparten conocimientos básicos, pero casi siempre se olvidan de las asignaturas dedicadas a cultivar la inte-ligencia emocional, la abundancia y las herramientas de liderazgo. En realidad, estas son prácticas que deberían estar siempre presentes para ayudarnos a crear una vida plena.

El escritor William Shakespeare explicaba que “el aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos; dondequiera que estemos, está también nuestro aprendizaje”.

Después de constatar el modelo educativo de Singularity University, sigo apostando por el estudio diario y las experiencias que aporten soluciones para nuestras metas y sueños. La clave es mantener la mente abierta y nunca dejar de aprender.

