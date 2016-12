Preparatoria del Este organiza un almuerzo para la comunidad hispana

Share

Abrirá Centro Comunitario en enero

East High School (EHS), la escuela preparatoria más grande de Kansas City situado en 1924 Van Brunt Blvd en Kansas City, Missouri, dio la bienvenida a los miembros de la comunidad hispana en un almuerzo y plática informativa sobre la escuela el miércoles 14 de diciembre en la biblioteca de ésta.

Estudiantes de EHS, representantes de gobierno y empresarios locales, medios de comunicación y otros miembros de la amplia comunidad hispana asistieron al almuerzo que destacó las tendencias, necesidades y proyectos que afectan de manera directa a los 421 estudiantes hispanos en EHS, sus familias y la comunidad local.

“El propósito de hoy es construir una relación con nuestra comunidad hispana … para forjar una asociación”, indicó Jeff Spaletta, director de EHS.

En enero, EHS abrirá “Plaza Comunitaria”, un centro de servicio creado en colaboración con el Consulado de México que ofrecerá diversos servicios a la comunidad hispana incluyendo clases de ESL, computadoras para el cumplimiento de cursos en línea a personas mayores de dieciséis años y cursos de español para los maestros y el personal.

“Esperamos construir una comunidad más que una escuela”, indicó la Directora Spaletta.

East High School hosts Hispanic community luncheon

Will open community center in January

East High School (EHS), the largest high school in Kansas City located at 1924 Van Brunt Blvd in Kansas City, Missouri, welcomed members of the Hispanic community to a luncheon and school update on Wednesday, Dec. 14 in the school’s library.

EHS Students, local government and business representatives, media, and other members of the Hispanic and wider community attended the luncheon which highlighted current trends, needs, and projects directly affecting the 421 Hispanic students at EHS, their families, and the local community.

“The purpose of today is to build a relationship with our Hispanic community…to build a partnership,” EHS Principal Jeff Spaletta said.

In January, EHS will open “Plaza Communitaria,” (Community Square, in Spanish) a service center created in collaboration with the Consulate of Mexico that will offer a range of services to the Hispanic community including ESL classes, computers for online course completion to people sixteen or older, and Spanish courses for teacher and staff.

“We’re hoping to build a community more than a school,” Principal Spaletta said.