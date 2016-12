El casino 7th Street dona 3,000 libras de comida

Share

Dos organizaciones de Kansas City, Kansas, se han unido en esta temporada navideña para ayudar a aliviar la inseguridad alimentaria, definida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como “la condición económica y social a nivel familiar de acceso limitado o incierto a una alimentación adecuada”.

A través de una campaña de recaudación de alimentos que comenzó el 1 de noviembre, el casino 7th Street ubicado en el centro de Kansas City, Kansas, solicitó a los visitantes del casino y empleados el donar comida enlatada o en caja para Cross-Lines Comm-unity Outreach Inc. Organización que busca aumentar la autoconfianza y la autosuficiencia en individuos y familias en riesgo a través de la provisión de alimentos, ropa, ayuda para la renta y otros servicios.

Al finalizar la colecta el 1 de diciembre, el casino había juntado 3,000 libras de comida.

“Estamos muy agradecidos”, indicó por teléfono Kelly Carpenter, director de desarrollo y mercadotecnia de Cross-Lines. “Sucede en una época muy difícil del año para muchas familias. Con esa cantidad de comida, podríamos lograr ayudar a 500 personas, lo cual es extraordinario”.

De acuerdo con Carpenter, una de cada cuatro personas en el condado de Wyandotte sufren inseguridad alimentaria. Para ayudar, Cross-Lines cuenta con una despensa de alimentos en su tienda de segunda mano ubicada en el 628 al sur de la calle Pyle en Kansas City, Kansas. Carpenter estima que se ayuda a 150 personas cada mes, la mayoría de estas hispanas.

“El hambre en nuestra comunidad es un gran problema”, indicó.

En enero del 2017, la despensa de alimentos y la tienda de segunda mano se trasladarán al nuevo edificio de Cross-Lines en el 736 de la avenida Shawnee, detrás de la iglesia católica St. James. Los horarios permanecerán iguales: de 9 am a mediodía y de 1 a 4 pm, de lunes a viernes.

Tanto el casino como Cross-Lines están contentos con la colaboración.

“Estoy muy orgulloso del éxito de la colecta de comida del casino 7th Street”, indicó Kevin Lien, gerente general del casino. “Es importante para todos nosotros aquí en 7th Street ser buenos vecinos para el condado de Wyandotte”.

7th Street Casino donates 3,000 pounds to Cross-Lines Community Outreach

By Nicholas Peterson

Two Kansas City, Kan., organizations have connected this holiday season to help ease food insecurity, defined by the U.S. Department of Agriculture as “a household-level economic and social condition of limited or uncertain access to adequate food.”

Through a food drive that began on Nov. 1, 7th Street Casino in downtown Kansas City, Kan., asked casino-goers and employees to donate canned or boxed food for Cross-Lines Community Outreach Inc. Cross-Lines is a community-supported organization that seeks to enhance self-confidence and self-sufficiency in at-risk individuals and families through providing food, clothing, rent assistance and other services.

When the drive ended on Dec. 1, the casino had raised 3,000 pounds of food.

“We are extremely grateful,” Kelly Carpenter, Cross-Lines director of development and marketing, said by phone. “It comes at a really hard time of year for a lot of families. With that amount of food, we should be able to help 500 people, which is tremendous.”

According to Carpenter, one in four people in Wyandotte County is food insecure. To help, Cross-Lines hosts a food pantry at its thrift store at 628 S. Pyle in Kansas City, Kan. Carpenter estimates that 150 people are helped every month, the majority being Hispanic.

“Hunger in our community is a huge issue,” she said.

In January 2017, the food pantry and thrift store will move into Cross-Lines’ new building at 736 Shawnee Ave., behind St. James Catholic Church. Hours will remain as they are: 9 a.m.-noon and 1-4 p.m., Monday-Friday.

Both the casino and Cross-Lines are happy about the collaboration.

“I am very proud of the success of the 7th Street Casino food drive,” said Kevin Lien, casino general manager. “It is important to all of us here at 7th Street Casino to be good neighbors in Wyandotte County.”