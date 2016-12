El director de Olathe North pide a los padres que detengan el racismo

Share

El 7 de diciembre, Jason Herman, director de la Secundaria Olathe North (Kan.), envió un correo electrónico a los padres para pedirles que abran las líneas de conversación con sus hijos sobre el racismo.

“Le pido que por favor hable con su hijo(a) esta noche sobre la importancia de respetar a todos y nuestra intolerancia por cualquier tipo de acoso”, escribió Herman. “También es importante que los estudiantes reporten cualquier preocupación inmediatamente a un adulto, para que el comportamiento inapropiado pueda ser abordado rápidamente y la seguridad asegurada”.

En el correo electrónico, Herman mencionó que hubo varios incidentes de estudiantes siendo acosados basado en su raza o etnia, pero no entró en detalles sobre esos eventos. En su lugar, se centró en informar a los padres sobre la intolerancia de la escuela para cualquier tipo de acoso y alentó a los padres a hablar con sus hijos sobre poner fin al racismo.

El director también leyó un anuncio similar a los estudiantes ese día.

“(Olathe North High School) tiene una orgullosa tradición de una población diversa donde todos pertenecen”, dijo Herman. “Seguiremos asegurándonos de que todos los estudiantes se sientan seguros y sean tratados con respeto …”.

Algunos padres y residentes de Olathe expresaron su opinión sobre el correo electrónico en las redes sociales, apoyando la iniciativa del director para emitir una declaración contra el racismo. Otros no estaban convencidos de que una declaración a los padres fuera efectiva.

Otros distritos de la zona de Kansas City se han manejado el comportamiento de las elecciones presidenciales de manera diferente. Después del 8 de noviembre, maestros y miembros del personal del Distrito Escolar de Shawnee Mission (Kan.) comenzaron a usar un pasador de seguridad para enviar un mensaje a los estudiantes de que estaban en un lugar seguro. Sin embargo, los funcionarios del distrito prohibieron su uso durante la jornada de trabajo, diciendo que su “mensaje político” podría interrumpir el aprendizaje e interferir con la educación de los estudiantes.

La regla recibió desaprobación de los padres, maestros y miembros del personal durante una reunión reciente del consejo.

Olathe principal asks parents to stop racism

By Melissa Arroyo

On Dec. 7, Jason Herman, Olathe (Kan.) North High School principal, emailed parents to ask them to open the lines of conversation with their children about racism.

“I ask that you please speak to your child tonight about the importance of respecting everyone and our intolerance for any type of harassment,” Herman wrote. “It is also important that students report any concerns immediately to an adult, so that inappropriate behavior may be swiftly addressed and safety ensured.”

In the email, Herman mentioned there were several incidents of students being harassed based race or ethnicity, but didn’t go into detail about those events. Instead, he focused on informing parents about the school’s intolerance for any kind of harassment and encouraged the parents to talk with their kids about putting an end to racism.

The principal also read a similar announcement to the students that day.

“(Olathe North High School) has a proud tradition of a diverse population where everyone belongs,” Herman said. “We will continue to ensure that all students feel safe and are treated with respect.… It is the Eagle way and it is our expectation for all.”

Some parents and Olathe residents voiced their opinion about the email on social media, supporting the principal’s initiative for issuing a statement against racism. Others weren’t convinced that a statement to the parents was effective.

Other Kansas City area districts have handled post-U.S. presidential election behaviors differently. After the Nov. 8 election, teachers and staff member at the Shawnee Mission (Kan.) School District began wearing a safety pin to send a message to students that they were in a safe place. However, district officials banned its use during the workday, saying its “political significance” could disrupt learning and interfere with students’ education.

The policy received disapproval from parents, teachers and staff members during a recent board meeting.