Explosión fatal en México

El martes (20 de diciembre), una explosión sacudió al mercado de cohetes San Pablito en Tultepec, México, un pueblo ubicado cerca de una hora al norte de la ciudad de México.

La Radio Pública Nacional informa que la explosión causó la muerte de 31 personas y 72 heridos. De acuerdo con The New York Times, es la tercera vez que una explosión ha ocurrido en el mercado de cohetes. Un vídeo publicado en línea muestra la tragedia.

“La explosión … no es sólo una tragedia, es una vergüenza nacional”, dijo el periodista Luis Prados en El País, un periódico en España. “Es la hora de las responsabilidades, es la hora de pedir la verdad la tan gastada rendición de cuentas, es la hora de que México empiece a cambiar”.

Es una tradición mexicana el lanzar cohetes para celebrar la Navidad. Pero no todo el mundo está tan seguro de querer continuar con esa tradición.

“Estamos preocupados porque los cohetes son una antigua tradición para nuestra cultura, pero la gente no tiene cuidado,” indicó a Dos Mundos Teresa Siqueira, residente de la Ciudad de México. “Siento que a pesar de que hemos echo esto durante mucho tiempo, debemos dejarlo en el pasado. Es más peligroso que divertido. Para mí, es una actividad realmente aterradora que ha estado matando y lastimando a personas por mucho tiempo”.

Fatal explosion in Mexico

By Nicholas Peterson

On Tuesday (Dec. 20), an explosion shook the San Pablito fireworks market in Tultepec, Mexico, a town about an hour north of Mexico City.

National Public Radio is reporting the explosion killed 31 people and injured 72. It’s the third time an explosion has happened at the fireworks market, according to The New York Times. Video posted online shows the tragedy.

“The explosion … is not only a tragedy, it is a national shame,” journalist Luis Prados said in El Pais, a newspaper in Spain. “It’s time for responsibilities, it’s time for someone to be held accountable and ask for the truth, it’s time for Mexico to start changing.”

It’s Mexican tradition to shoot off fireworks to celebrate Christmas. But not everyone is so sure about carrying on the tradition.

“We are worried because the fireworks are an ancient tradition for our culture, but the people aren’t careful about it,” Mexico City resident Teresa Siqueira told Dos Mundos. “I feel like, even if we’ve been doing this for a long time, we should leave it in the past. It’s more dangerous than fun. For me, it is a really scary activity that has been killing and hurting people for a long time.”