Julia Roberts protagonizará serie

La actriz Julia Roberts por fin tendrá su propia serie de televisión donde será la protagónista, la actriz será la estrella de la adaptación televisiva de la novela Today will be Different (Hoy será diferente) de Maria Semple, la autora será la que adapte para laTV. La novela narra la vida de ‘Eleanor Flood’, una mujer desastrosa que decide que comenzar de nuevo y organizarse, pero no será una tarea fácil, ya que uno de sus hijos finge estar enfermo, su marido y un colega con el que comparte un terrible recuerdo se entrometerán en su camino. Este programa aún no ha sido vendido a ninguna cadena, pero ya está en produccion y se espera romper récord en su venta.