Trump eligió a su Secretario de Estado, ahora a esperar su confirmación

Después de muchas semanas de rumores, el presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha anunciado su nominación para el próximo secretario de Estado de esta nación. El martes (13 de diciembre), el equipo de transición de Trump anunció que Trump ha escogido a Rex Tillerson.

Tillerson es CEO de ExxonMobil. Al igual que Trump, el empresario de 64 años no tiene experiencia formal en política exterior. Sin embargo, ha logrado establecer relaciones estrechas con Rusia en nombre de ExxonMobil.

Sin decir si Tillerson está calificado para el trabajo o no, Trump lo ha llamado un “jugador de clase mundial”. Además, el equipo de Trump ha destacado que la negociación de Tillerson y la experiencia de negocios internacionales son de alguna manera relevantes para dirigir la diplomacia estadounidense y administrar el Departamento de Estado.

No está claro por qué Trump ha elegido a Tillerson para ocupar un papel tan importante. Tal vez sea porque ambos líderes poseen estilos de negocios y visiones de mundo similares. Lo que está claro es que esas coincidencias no ayudarán a las posibilidades de Tillerson de ser confirmado por el Senado.

Senadores demócratas y republicanos han expresado su preocupación por la estrecha relación entre Tillerson y el presidente ruso, Vladimir Putin. En 2013, Putin otorgó a Tillerson la prestigiosa Orden de la Amistad de Rusia. El 11 de diciembre, el senador republicano Marco Rubio escribió en Twitter: “Ser un “amigo de Vladimir” no es un atributo que espero de un Secretario de Estado.

Y en un artículo de Washington Post, el senador republicano Lindsey Graham comentó recientemente: “No conozco mucho al hombre, pero digámoslo de esta manera: Si recibiste un premio del Kremlin, (a) Orden de la Amistas, Entonces vamos a tener un poco de hablar. Tendremos algunas preguntas. No quiero prejuzgarlo, pero eso es un poco desconcertante.”

Sin embargo, Tillerson encaja perfectamente entre otros escogidos por el presidente electo. Después de todo, es un multimillonario sin experiencia gubernamental.

Pero desafortunadamente para Trump, su equipo y Tillerson, el candidato a Secretario de Estado también debe satisfacer a los senadores que están a cargo de confirmar la nominación. Con los republicanos teniendo sólo un margen de 52-48 en el Senado, sólo tomará los demócratas y algunos republicanos para detener la nominación de Tillerson.

Trump’s secretary of state picked, awaiting confirmation

Commentary by Dermidio Juez-Perez

After many weeks of rumors, U.S. President-elect Donald J. Trump has announced his nomination for this nation’s next secretary of state. On Tuesday (Dec. 13), Trump’s transition team announced that Trump has picked Rex Tillerson.

Tillerson is CEO of ExxonMobil. As with Trump, the 64-year-old businessman has no formal foreign policy experience. However, he has succeeded at building close relationships with Russia on ExxonMobil’s behalf.

Whether Tillerson is qualified for the job or not, Trump has called him a “world-class player.” Moreover, Trump’s team has stressed that Tillerson’s negotiating and international business experience are somehow relevant to heading U.S. diplomacy and managing the State Department.

It’s unclear why Trump has chosen Tillerson to occupy such an important role. Perhaps it’s because both leaders possess similar business styles and worldviews. What is clear is that those commonalities won’t help Tillerson’s chances of being confirmed by the Senate.

Democratic and Republican senators have expressed concern about the close relationship between Tillerson and Russian President Vladimir Putin. In 2013, Putin awarded Tillerson Russia’s prestigious Order of Friendship. On Dec. 11, Republican Sen. Marco Rubio tweeted: “Being a ‘friend of Vladimir’ is not an attribute I am hoping for from a #SecretaryOfState-MR.”

And in a Washington Post story, Republican Sen. Lindsey Graham recently commented: “I don’t know the man much at all, but let’s put it this way: If you received an award from the Kremlin, (an) Order of Friendship, then we’re gonna have some talkin’. We’ll have some questions. I don’t want to prejudge the guy, but that’s a bit unnerving.”

However, Tillerson will fit in just fine among others picked by the president-elect. He is, after all, a multimillionaire with no governmental experience.

But unfortunately for Trump, his team and Tillerson, the secretary of state nominee also must satisfy the senators who are in charge of confirming the nomination. With Republicans having only a 52-48 margin in the Senate, it’ll only take the Democrats and a few Republicans to stop Tillerson’s nomination.