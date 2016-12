Editorial: Navidad como una manera de vivir 12/22/16

Share

Recientemente en Shawnee, un benefactor anónimo financió regalos de $100. Apodado “el Santa Secreto,” el donante obsequio $10,000 al departamento de policía para que los agentes sorprendan a los residentes.

Los niños y sus familias del Hospital de la Universidad de Kansas disfrutaron de una Navidad anticipada. El 16 de diciembre, la policía de tránsito de Kansas y Missouri entregaron regalos a los pacientes que pasarán la Navidad en el hospital.

Durante los últimos dos meses, los estudiantes de la Preparatoria Rockhurst han estado construyendo camiones de juguete para la colecta anual de juguetes de Navidad de la escuela. Los juguetes construidos y comprados, además del dinero que los estudiantes recaudan beneficiaran a los niños y familias locales con necesidad.

Esta semana, más de 1,500 voluntarios de City Union Mission entregarán regalos y cajas de alimentos a los residentes de asilos de adultos mayores, familias y adultos mayores de bajos ingresos y a los reclusos de la cárcel del condado de Jackson.

Los padres de los bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Saint Luke de Kansas City recibieron una tierna alegría navideña la semana pasada. Sus bebés estaban usando pequeños gorros de Navidad y fotografiados en espíritu festivo. Las enfermeras, el personal del hospital y los voluntarios de March of Dimes querían ayudar a celebrar la primera Navidad de los recién nacidos y proporcionar a las familias algo de normalidad en un momento tan difícil.

Una gran parte de cada noticiero local, transmite historias como éstas sobre personas que realizan actos amables por los demás … el tipo de historias que muy pocas veces se transmiten el resto del año.

Los establecimientos y los vendedores en línea están haciendo su mayor esfuerzo para satisfacer las demandas de los compradores de las celebraciones. Los centros comerciales locales están repletos de gente enfocada en regalar. Están comprando objetos de regalo o servicios destinados a proporcionar alegría, comodidad, conveniencia, entretenimiento, tranquilidad o superación a los beneficiarios. La amorosa caridad mostrada a los extraños, las compras, la planificación, el envoltorio, la decoración y la comida demuestran nuestra preocupación estacional por hacer felices a los demás.

Al estar bajo el encanto de la magia navideña, nos acercamos más a la realización de los valores e ideales en el corazón del cristianismo y las principales religiones del mundo: el amor, la caridad y la generosidad. Todos nos convertimos en practicantes de la magia de la Navidad. Ocurre universalmente sólo una vez al año. Prácticamente hablando, cada día no puede ser Navidad, pero felizmente podemos poner un poco de Navidad en cada día durante todo el año.

Christmas as a way of life

In Shawnee recently, an anonymous benefactor bankrolled $100 giveaways. Dubbed “the Secret Santa,” the charity donor gave $10,000 to the police department for officers to surprise unsuspecting residents.

Kids and their families at the University of Kansas Hospital enjoyed Christmas early. On Dec. 16, troopers from the Kansas and Missouri highway patrols handed out gifts to patients who will be spending their Christmas in the hospital.

For the past two months, students at Rockhurst High School have been building toy trucks for the school’s annual Christmas toy drive. The toys built and bought and money the students collected benefit local children and families in need.

This week, more than 1,500 volunteers for City Union Mission will deliver gifts and food boxes to nursing home residents, low-income families and seniors, and Jackson County Jail inmates and prepare and serve Christmas dinner to guests at City Union Mission’s Shelter.

Parents of infants in the neonatal intensive care unit at Saint Luke’s Hospital of Kansas City received some sweet Christmas cheer last week. Their babes were kitted out in festive little Christmas caps and photographed. Hospital nurses and staff and March of Dimes volunteers wanted to help celebrate the newborns’ first Christmas and provide the families some normalcy at a trying time.

A good portion of every local newscast features stories like these about people performing kind acts for others … the type of stories too seldom broadcast the rest of the year.

Brick-and-mortar and online retailers are going all-out meeting the demands of holiday shoppers. Local malls are teeming with people single-mindedly focused on giving. They’re purchasing gift objects or services intended to provide joy, comfort, convenience, entertainment, ease or edification to the recipients. The loving charity shown to strangers and the shopping, planning, wrapping, decorating and baking testify to our seasonal preoccupation with making others happy.

Falling under the spell of Christmas magic, we come closest to realizing the values and ideals at the heart of Christianity and the world’s major religions: love, charity and generosity. We all become practitioners of the magic of Christmas. It occurs universally only once a year. Practically speaking, every day can’t be Christmas, but happily we can consciously put a little Christmas into every day year-round.