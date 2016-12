En la escuela con Jésus 12/22/16

Share

Mis queridos hermanos y hermanas, seguimos de FIESTA, en esta semana el acontecimiento de la NAVIDAD, donde creyentes y no creyentes reconocen ciertos signos que hay algo diferente, algo que marcó la HISTORIA de la humanidad el nacimiento de JESÚS Nuestro Señor.

No pasemos por alto ES JESUS NUESTRO ÚNICO SALVADOR, LO REPITO ES JESÚS NUESTRO ÚNICO SALVADOR, porque se presentan tantas confusiones, que ya no presentan a JESÚS NACIDO DE MARÍA, sino personajes creados por el hombre con el fin de que todo sea comercio y se mueva mucho dinero, como si el dinero fuera todo en la vida. Nosotros tenemos que pensar más allá de un regalo material, tenemos que pensar en algo que no pasa NUNCA, JESÚS NUESTRO SEÑOR, el mejor regalo de DIOS PADRE PARA NOSOTROS, donde la acción del Espíritu Santo se manifiesta.

Nuestra vida se tiene que llenar de inmensa alegría saber, que teniendo a Jesús Nuestro Señor se tiene TODO. Tal vez esté artículo llega para algunos demasiado tarde pero no olviden, SIEMPRE ES NAVIDAD. UNA BELLA OPORTUNIDAD PARA REGALAR su TIEMPO a quien lo necesite, AMOR a quien no lo tiene y PERDÓN como lo hizo nuestro SALVADOR a quien está herido por el odio y el rencor. Hay cosas que no valen nada económicamente hablando pero espiritualmente NO TIENEN PRECIO. Es una realidad ya está aquí el EMMANUEL, el Dios con nosotros, es una ALEGRÍA que no acaba. Como Dios ha querido quedarse con nosotros y hacerse uno como nosotros menos en el pecado.

No para todos este TIEMPO de gracia es de felicidad, hay muchos miedos, angustias, sufrimientos, el hecho de algunos ver a su esposo que no deja la droga, el hijo en la cárcel, también alguna enfermedad incurable, familiares en los hospitales, algún familiar desaparecido o alguien que fue asesinado o se quitó la vida, no terminaría de escribir muchas cosas, donde en estos momentos hay dolor. Si estás pasando por algo muy doloroso, Anîmo SI DIOS ESTÁ CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS?, una gloriosa LUZ ha amanecido, después de la tormenta la calma, después de la noche el día. La vida con Dios es mejor que sin ÉL. Invito a todos los que están pasando por algún tipo de sufrimiento a dar gracias a DIOS por algo bueno en su vida, siempre hay algo nuevo y bueno en nuestra vida por lo cual hay que dar GRACIAS, sonríe, canta y si quieres llorar también, dar gracias a Dios hasta por las lágrimas hay personas que no pueden llorar así quisieran o no tienen lágrimas y se colocan unas artificiales. SIEMPRE hay que dar gracias por algo en la vida. Tal vez por ese sufrimiento porque en algunos casos ese sufrimiento ha servido para no olvidarse de Dios.

Cuentan con mis humildes oraciones por cada uno de ustedes, los tendré muy presente en LA SANTA MISA, que está NAVIDAD el mejor adorno en su casa sea el AMOR, que Dios bendiga sus mesas de NAVIDAD donde compartirán muchas cosas. No olviden ir al Templo más cercano para vivir el encuentro con Jesús Nuestro Salvador, él nos espera con los brazos abiertos. Abramos nuestro corazón para VER LAS MARAVILLAS DE DIOS.

Muchas felicidades DIOS ESTÁ CON NOSOTROS!!!

Fr. Oscar Garavito