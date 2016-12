Jeans Tendrá reality show

Share

tweet

Después de llenar una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, cambiarse de nombre de Jeans a solamente JNS y unirse a la gira 90’s Pop Tour, Regina, Melissa, Angie y Karla han anunciado que tienen grandes planes para el 2017. Las Jeans” confirmaron que lanzarán un disco totalmente inédito el próximo año, en el que trabajarán bajo el nombre de JNS. Pero eso no es todo para las cantantes, ya que también formarán parte del show 90’s Pop Tour, donde compartirán escenario con OV7, Caló, Litzy, Erick Rubín, Aleks Syntek y The Sacados. Además Melissa confesó en conferencia de prensa que podrían realizar en un reality show, sin embargo, su participación y los detalles no han sido confirmados.