La comunidad hispana representa gran parte del crecimiento de Estados Unidos

Share

tweet

Si usted tiene alguna duda si el “American dream” sigue vivo, mire a la comunidad hispana.

La comunidad hispana está revitalizando las comunidades y fortaleciendo las economías locales en toda América. Los hispanoamericanos creen realmente en “American dream.” Nuestra comunidad cree que el trabajo duro será recompensado con una mejor vida.

Desafortunadamente, aunque los latinos están influyendo más que nunca en la economía de Estados Unidos, no muchos parecen notarlo, particularmente los políticos estadounidenses. Los políticos no pueden poner la conversación sobre la inmigración a un lado para enfocarse en cuánto los hispanos benefician a la economía del país.

Como prueba de las contribuciones de los latinos, considere varios informes del gobierno de los Estados Unidos y de las universidades estadounidenses. Según los informes, el poder adquisitivo de los latinos ha crecido un 70 por ciento más rápido que el poder adquisitivo general de Estados Unidos desde fines de los años ochenta. Las empresas que desean crecer deben prestar atención a la sociedad hispana para crecer con ella. En Estados Unidos, aproximadamente una de cada seis compras es hecha por un hispano.

Además, los latinos son empresarios fuertes. Las mujeres hispanas forman el grupo demográfico que abre más negocios nuevos en el país. Los negocios no latinos disminuyeron un 2 por ciento entre 2007 y 2012, según la Universidad de Stanford; Mientras tanto, el número de nuevas empresas latinas creció un 47 por ciento. Lo cual deja entender que los inmigrantes hispanos son mucho más propensos a ser empresarios que el ciudadano promedio de los Estados Unidos.

La ética laboral de los hispanos, las contribuciones impositivas y el fuerte sentido de emprendimiento hispano cambiarán la forma en que se ve la corporativa América. Nuestra comunidad va a componer una gran parte del crecimiento de la fuerza laboral estadounidense durante las próximas cuatro décadas.

No hay de qué preocuparse, el “American dream” es tan fuerte como lo ha sido siempre – y muchos lo conocemos como “El Sueño Americano”.

Hispanic community makes up much of America’s growth

Commentary by Dermidio Juez-Perez

If you have any doubts the American dream is still alive, look at the Hispanic community.

The Hispanic community is revitalizing communities and strengthening local economies all across America. Hispanic Americans are strong believers in the American dream, our community believes that hard work will be rewarded by a better life.

Unfortunately, although Latinos are influencing the U.S. economy more than ever, not many seem to be noticing, particularly U.S. politicians. Politicians can’t get past the national conversation about immigration, when they should be talking about how much Hispanics benefit the country’s economy – and how they’re making this great nation even stronger.

As proof of Latinos’ contributions, consider multiple reports by the U.S. government and American universities. According to the reports, Latino purchasing power has grown 70 percent faster than America’s overall purchasing power since the late 1980s. Paying attention to this fact and acting upon it is a must for any business looking to grow; in the United States, about one out of every six purchases is made by a Hispanic.

Moreover, Latinos are strong entrepreneurs. Female Hispanics form the demographic group that’s opening the most new businesses, and the Latino community as a whole is opening new businesses at a higher rate than average Americans. Non-Latino businesses declined by 2 percent from 2007 to 2012, according to Stanford University; meanwhile, the number of new Latino-owned businesses grew by 47 percent. Thus, Hispanic immigrants are much more likely to be entrepreneurs than the average U.S. citizen.

Hispanics’ work ethic, significant tax contributions and strong sense of entrepreneurship will reshape corporate America for decades to come. Our community is expected to make up much of the growth in the American workforce for the next four decades.

So to those who worry about the loss of the American dream, it’s as strong as it has always been. However many refer to it as “El Sueno Americano.”