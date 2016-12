¿Año nuevo, negocio nuevo?

Share

Si ha soñado con iniciar un negocio, 2017 podría ser su año. Pero es importante saber cómo empezar.

De acuerdo con Gabe Muñoz, director de ventas y desarrollo de pequeñas empresas de la Cámara de Comercio Hispana del área de Kansas City (HCC), el primer paso es considerar qué tipo de negocio planea abrir. Es decir, si será una corporación, una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o una empresa unipersonal.

“Una corporación proporciona mayor protección y ayuda a eliminar riesgos”, indicó Muñoz por teléfono.

Pero “implica dobles impuestos, por lo que a mucha gente no le gusta”, agregó, señalando que tanto el propietario como la corporación serán cobrados. Sin embargo, las corporaciones son buenas opciones para las personas que buscan recaudar fondos, dijo.

La empresa unipersonal es “muy buena si tienes algún otro negocio al mismo tiempo o si no quieres mucha responsabilidad”, indicó Muñoz. En cuanto a la SRL, es una especie de mezcla de una corporación y una empresa unipersonal, de acuerdo con Muñoz.

“En el estado de Kansas, actualmente no hay impuesto sobre la renta de las empresas SRL”, afirmó.

También es importante considerar qué tipo de ciudad, estado o incluso registro federal será necesario para su negocio.

En el área de Kansas City, el HCC y la Corporación de Desarrollo Económico Hispano (HEDC) son dos de las muchas organizaciones que están dispuestas a ayudar a nuevos dueños de negocios. El HCC organiza reuniones mensuales de redes y entrenamientos de negocios. El tipo de vía rápida de HEDC es otra opción.

“Recomendamos este clase de opción y programa”, dijo Muñoz sobre la vía de HEDC. “Le ayuda realmente a establecer su plan de negocios.”

Por supuesto, hay otras cosas importantes que debe saber antes de abrir un negocio. Pero como afirma el dicho: “Un buen comienzo es la mitad del camino”.

New year, new business?

Commentary by Nicholas Peterson

If your dream has been to start a business, 2017 might be your year. But it’s important to know how to get started.

According to Gabe Muñoz, director of sales and small business development at the Hispanic Chamber of Commerce of Greater Kansas City (HCC), a first step is to consider what kind of business you plan to open. That is, will it be a corporation, a limited liability company (LLC) or a sole proprietorship.

“A corporation provides the best protection and helps remove a lot of liability,” Muñoz said by phone.

But “it’s a double taxation, so a lot of people don’t like that,” he added, pointing out that both owner and corporation will be taxed. However, corporations are good options for people looking to raise funds, he said.

The sole proprietorship is “really good if you got some kind of side business going on or if you don’t foresee a lot of liability,” Muñoz said. As for the LLC, it’s a kind of hybrid of a corporation and sole proprietorship, according to Muñoz.

“In the state of Kansas, currently there’s no income tax on LLCs,” he stated.

It’s also important to consider what kind of city, state or even federal registration might be required for your business.

In the Kansas City area, the HCC and the Hispanic Economic Development Corp. (HEDC) are two of many organizations that are willing to help new business owners. The HCC hosts monthly networking meetings and business trainings. The HEDC’s fast track class is another option.

“We highly recommend that class and program,” Munoz said of the HEDC class. “It helps you really put your business plan together.”

Of course, there are other important things to know before opening a business. But as the wise aphorism states: “Well-begun is half-done.”