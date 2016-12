Aromas en la botella

Share

Por Doreen Colondres de www.LaCocinaNoMuerde.com

Cuando “casamos” ingredientes aromáticos con un buen aceite de oliva creamos algo más que un aderezo. Con él podemos comenzar un plato, cocinar e incluso al final, darle un toque especial a cualquier receta.

Siempre he sido fanática de prepararlos en casa. Son fáciles de hacer y no necesitas mucho esfuerzo. Lamentablemente, hoy día es difícil encontrarlos de buena calidad, pues siempre el aceite se altera en el proceso de elaboración y la mayoría contienen aromas y sabores artificiales que no necesita nuestro cuerpo.

El tomillo, el orégano y el romero fresco, por ejemplo, aportarán mucho a tu aceite de oliva, en tus recetas y hasta en un simple pedazo de pan. Agrega estos ingredientes a la olla en mínima temperatura y calienta por unos 8-10 minutos y listo para envasar. En el caso del cilantro, el ajo, los chiles, la piel de los cítricos o la albahaca fresca, añádelos a la botella, tapa y déjalo descansar por 3-5 días. Así tendrás tu propio aceite en casa, listo para usar por un mes o más siempre y cuando esté en cristal y bien sellado.

No es comprar un aceite en cualquier tienda. Aunque no lo creas, el aceite de oliva tiene fecha de expiración y por cierto, no más de 12-18 meses. Se oxida con el tiempo, la luz y el calor, así que trata de comprar alguno que venga en botella oscura y guárdalo lejos del calor de la estufa. Algunos tienen un número muy pequeño en la etiqueta trasera, que indica el nivel de acidez y que fluctúa generalmente entre 0.8 y 0.01%. Mientras más bajo sea ese número mejor calidad y mientras más información tenga la botella sobre la procedencia del aceite (país, región, zona protegida, tipo de aceituna), mayor será tu suerte de llevar un oro líquido a tu cocina.

