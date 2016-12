Share

tweet

De acuerdo con las estadísticas de la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer del pulmón es la causa líder de muertes relacionadas con cáncer entre adultos de Estados Unidos, una de cada 4 muertes relacionadas con cáncer está enlazada con cáncer del pulmón.

El cáncer del pulmón se inicia desarrollándose en los pulmones. Aunque el cáncer del pulmón puede ser hereditario, los fumadores generalmente tienen un mayor riesgo de desarrollarlo. Si una persona fuma, el riesgo de cáncer del pulmón se afecta por el tiempo y el número de cigarros que fuma esa persona.

De acuerdo con la clínica Mayo, fumar daña las células en los pulmones al inhalar los carcinógenos que cambian el tejido del pulmón. El cuerpo quizá sea capaz de reparar las células. Pero entonces, las células se dañan más. Con el tiempo, las células pueden empezar a actuar de manera anormal y entonces se desarrolla el cáncer.

No hay una explicación clara de lo que causa el cáncer del pulmón, aunque la ciencia ha examinado repetidamente las causas del cáncer del pulmón.

La Asociación de Cáncer del Pulmón ha clasificado el cáncer del pulmón en 3 tipos: cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de pulmón de células pequeñas, y tumor carcinoide del pulmón.

Los síntomas del cáncer del pulmón incluyen una tos que no se quita, cambios en la manera en que tose la persona, toser sangre, dolores en el pecho, sibilancias y falta de respiración, voz ronca y dolores de cabeza. Cualquiera que empieza a desarrollar cualquiera de estos síntomas se le aconseja que consulté un médico y le informe sobre la situación.

Para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer del pulmón, los médicos aconsejan a las personas que no fumen o que dejen de hacerlo. También se les aconseja evitar el humo de segunda mano; examinar sus casas por si tuvieran posibles carcinógenos, incluyendo el radón; hacer ejercicio y comer una dieta saludable.

Para mayor información sobre el cáncer y consejos de prevención, visite www.cancer.org.

___________________________________________________________________________________________________________

Lung cancer: A few facts

By Chara

According to American Cancer Society statistics, lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths among U.S. adults, with one out of four cancer-related deaths being linked to lung cancer.

Lung cancer starts developing in the lungs. Although lung cancer can be hereditary, smokers usually have a higher risk of developing it. If a person smokes, the risk of lung cancer is affected by the time and number of cigarettes that person smokes.

According to the Mayo Clinic, smoking damages cells in the lungs by inhaling carcinogens that change the lung tissue. The body might be able to repair the cells. But then, the cells become more damaged. Over time, the cells can start acting abnormally and cancer might develop in them.

That stated, there’s no clear explanation of what causes lung cancer, even though science has repeatedly examined the causes of lung cancer.

The Lung Cancer Association has classified lung cancer into three types: non-small cell lung cancer, small cell lung cancer and lung carcinoid tumor.

Symptoms of lung cancer include a cough that doesn’t go away, changes in the way a person coughs, coughing up blood, chest pains, wheezing and shortness of breath, hoarseness and headaches. Anyone who starts developing any of those symptoms is advised to visit a doctor and inform him or her about the situation.

To minimize the risk of developing lung cancer, people are advised by healthcare professionals to not smoke or to quit if they do. They’re also advised to avoid secondhand smoke; test their homes for possible carcinogens, including radon; exercise; and eat a healthy diet.

For more information about cancer and prevention tips, visit www.cancer.org.