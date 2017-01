Columna de Inmigración del Grupo McCrummen 12/29/16

Share

USCIS ha aumentado recientemente las tarifas de registro para la mayoría de las aplicaciones. El costo aumentó alrededor de $50 – $100 por aplicación, aunque en el caso de algunas aplicaciones el costo casi se duplicó. USCIS justificó este aumento de tarifas al explicar que se trata de un servicio basado en los costo administrativos, algunas de las aplicaciones requieren más tiempo y recursos de los que cubrían los costos anteriores.

Con la noticia del aumento de tarifas, es importante recordar que algunos de los costos se pueden evitar. El formulario que debe usar para solicitar una exención de cuotas es I-912 Solicitud de exención de tarifas. Hay dos pasos para determinar si elegible para la exención de tarifas.

El primer paso es asegurarse de que el formulario de aplicación está dentro de aquellos aceptados para una exención de cuota. Las instrucciones (listadas en uscis.gov) tienen un directorio de todos los formularios que son elegibles. El segundo paso es asegurarse de que califica. USCIS permite evitar los costos si puede demostrar que cumple con una de estas tres categorías: (1) está recibiendo apoyo en relación a su nivel de recursos, (2) sus ingresos están por debajo del 150% de la línea de pobreza federal o (3) está experimentando una dificultad financiera. Con el fin de demostrar su elegibilidad, tendrá que proporcionar documentación como una prueba de sus ingresos, sus gastos y una explicación de sus dificultades financieras.

El hecho de solicitar una exención de tarifa, no significa que será aprobada. Si está solicitando una exención de tarifa, es importante revisar cuidadosamente las instrucciones del I-912 o hablar con un abogado. Si se le niega la exención de tarifas, se le devolverá su solicitud y se le pedirá que presente más pruebas o pague las cuotas antes de que su aplicación pueda ser procesada.

USCIS has recently raised the filing fees for most applications. Most of the fees went up around $50 – $100 per application, but some applications nearly doubled. USCIS justified this fee increase by explaining that they are a fee-based service, and some of the applications require more time and resources than the previous fees covered.

In light of the fee increase, it is a good idea to remember that some of the fees are waivable. The form that you need to use to request a fee waiver is Form I-912 Request for Fee Waiver. There are two steps for determining if you can use a fee waiver.

The first step is to make sure that the form you are waiting to file is eligible for a fee waiver. The instructions (listed on uscis.gov) has a comprehensive list of all forms that are eligible. The second step is to make sure that you qualify. USCIS allows fees to be waived if you can demonstrate that you meet one of the three categories: (1) you are receiving a means tested benefit, (2) your income is below 150% of the federal poverty line, or (3) you are experiencing a financial hardship. In order to show your eligibility, you will need to provide documentation such as proof of your income, your expenses, and an explanation of your financial hardship.

Just because you apply for a fee waiver, it does not mean that it will get approved. If you are applying for a fee waiver, it is important to carefully review the I-912 instructions or speak to an attorney. Should your fee waiver be denied, your application will be returned to you and you will be required to either submit more evidence or pay the fee before your application can be processed.