Enseñarle ha ser consiente sobre los desconocidos es una prioridad para la seguridad de los niños

Los padres tratan de mantenerse en control para proteger y mantener a salvos a nuestros hijos. Es ya común instalar puertas de seguridad en los hogares, utilizar asientos para niños en los automóviles y hasta limitamos las capacidades de nuestro Internet.

Desafortunadamente, en muchos casos la seguridad de nuestros hijos está fuera de nuestro control. Es por esto que debemos confiar en la forma en la que los preparamos para manejar situaciones inseguras. Enseñarles a tener conciencia de los desconocidos es imprescindible para ayudar a mantener a los niños seguros. Aquí hay algunos consejos para conseguir la meta:

* Recuerde que nunca es demasiado pronto para comenzar a ensenarles acerca de la necesidad de ser consiente a lo extraño. Sin embargo, recuerde utilizar palabras apropiadas para no asustar al niño. Para los niños más pequeños, es buena idea hablarles acerca de quiénes son las personas seguras y a quién puede acudir para pedir ayuda, como bomberos, policías y maestros.

* Adopte un hábito: Hablar de la conciencia del extraño es más que una conversación, ya que los niños necesitan de la repetición para entender. Repita la importancia de no responder a la puerta sin un adulto a su lado. Cuéntele a sus niños que los extraños a menudo atraen a los niños mediante la manipulación de su naturaleza inocente con frases como, “Ven conmigo, conozco a tu mamá” o mediante el uso de objetos atractivos para los niños. Repítale, una y otra vez, que ellos nunca deben ir con extraños, independientemente de lo que digan o hagan.

* Utiliza una contraseña: A veces, surgen emergencias y alguien además de usted tendrá que recoger a sus hijos de la escuela. Es importante tener una palabra segura o una contraseña que sólo sus hijos y la persona que los recoge sabe. Cuando la persona recoge a los niños, usarán la palabra segura, dejando a los niños saber que él o ella es una persona segura.

Teaching stranger awareness is a top priority for children’s safety

Commentary by Carey Juez Perez, Licensed Clinical Social Worker

In trying to keep our children safe, we parents attempt to control as much as possible. We install safety gates in homes. We use car seats. We restrict internet capabilities.

Unfortunately, sometimes our children’s safety is out of our control and we must rely on how well we’ve prepared them for managing unsafe situations. Therefore, teaching stranger awareness is imperative to helping keep children safe. Here are a few tips for doing that:

*Remember, it’s never too early to introduce stranger awareness: That stated, remember to use developmentally and emotionally appropriate words for your children to ensure the discussion doesn’t scare them. For young children, talk about safe people and who they can go to for help, such as firefighters, police officers and teachers.

*Have multiple discussions: Talking about stranger awareness is more than a onetime conversation, as children need repetition. Talk about not answering the door, regardless of who is at the door. Strangers will often lure kids by manipulating their innocent nature with phrases such as, “Come with me, I know your mom” or by using child-enticing objects. So have conversations with your children about never going with strangers, regardless of what they say or do. You might even provide some examples of how they could be lured.

*Give your children a safe word: Sometimes, emergencies arise and someone besides you will need to pick up your children from school, etc. So have a safe word that only your children and the person picking them up knows. When the person picks up the children, they’ll use the safe word, letting the children know that it’s O.K. to go with him or her.