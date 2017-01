Share

By Ismael Cala (@CALACNN)

Los últimos días del año solemos estar entre amigos y familiares, pero no deberíamos desatendernos a nosotros mismos. Finalizamos 2016 y abrimos las puertas a 365 nuevos días para continuar el camino hacia la abundancia, el éxito y la excelencia.

Es buen tiempo para recordar al filósofo chino Lao Tzu, quien afirmaba: “Conocer a otros es inteligencia, conocerse a sí mismos es sabiduría. Manejar a otros es fuerza, manejarse a sí mismo es verdadero poder”.

Para establecer nuestros primeros pasos en el nuevo año, resulta imprescindible evaluar el progreso en los meses que hemos dejado atrás. Se trata de un proceso de autoconocimiento sobre nuestros éxitos y ensayos, y para el aprendizaje.

Estos son mis seis pasos para evaluar el año que termina:

1.¿Cuáles son las metas que me fijé al comienzo del año? Evalúa el nivel de progreso, los éxitos y los ensayos. Sobre las metas incompletas, ¿qué te ha impedido alcanzarlas? Celebra los pequeños logros, pues la plenitud se consigue paso a paso.

2.¿Cuáles han sido tus mejores días? Haz una lista de momentos felices para ti y para los que te rodean. Rescata esas emociones.

3.Del mismo modo, ¿qué días hemos querido olvidar? Hay circunstancias en las que hemos errado, pero podemos repasarlas, crear un plan de acción y evitar volver a actuar así.

4.¿Cómo he influido en los demás? Nuestro objetivo debe ser la abundancia y ponernos al servicio de los demás; bien sea liderando, inspirando o ayudando a otros a conseguir sus metas.

5.¿He invertido en mi desarrollo personal? En este punto, recuerdo que este año tuve la oportunidad de viajar a la India, un destino muy inspirador. El grupo que me acompañaba en Cala Mundos también quedó impresionado. Aprovecha y evalúa tus momentos de crecimiento en 2016.

6.Por último, ¿cuáles son mis metas para el nuevo año? Idea un plan progresivo con pequeños objetivos y determina las herramientas que necesitas para alcanzarlo. Recuerda que el aprendizaje debe ser constante para alcanzar la excelencia.

Te animo a descubrir quién has sido este año y quién deseas ser en 2017. Feliz año nuevo, con deseo de abundancia y bendiciones miles.

www.IsmaelCala.com