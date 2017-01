Cambios a una ley de violencia en Missouri perturba a la comunidad

Share

Los cambios a una ley de Missouri que entró en vigor el domingo (1 de enero) han causado preocupación entre los grupos de derechos civiles, defensores y miembros de la comunidad.

Según varios medios de comunicación locales y nacionales, Missouri comenzará a tratar las peleas escolares y el acoso como delitos graves si un estudiante ha causado daño grave a otro estudiante. También se informó que los oficiales de la escuela y la policía local pueden intervenir en la situación, detener al estudiante y acusar al estudiante de asalto en tercer grado, lo que podría llevar a un máximo de cuatro años de prisión.

Después de recibir un alto volumen de consultas, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Missouri emitió una declaración, diciendo que los cambios a la ley habían sido reportados fuera de contexto.

“Ha sido la ley que los niños pueden ser acusados ​​como adultos (en el caso de una pelea escolar u otras situaciones)”, dice el comunicado. “Pero estos casos son extremadamente raros …. Esos niños deben pasar por el sistema de justicia juvenil y ser certificados como adultos antes de que puedan ser juzgados por un delito grave “.

Sin embargo, la ACLU de Missouri se refirió a la necesidad de manejar adecuadamente las peleas escolares en Missouri después de que un estudio realizado por el Proyecto de Derechos Civiles de la UCLA determinó que los estudiantes afroamericanos y latinos estaban suspendidos desproporcionadamente en las escuelas de Missouri en comparación con sus compañeros blancos.

“Los estudiantes negros son tres veces más propensos a ser suspendidos o expulsados ​​por disturbios comparables como los estudiantes blancos”, dijo el ACLU de Missouri en su declaración. “Este trato desigual hace más difícil que estos jóvenes tengan éxito como adultos”.

Los distritos escolares de Missouri están investigando los cambios de la ley para determinar cómo podría afectar a los estudiantes.

Changes to Missouri fighting and bullying statute concern civil rights groups

By Melissa Arroyo

Changes to a Missouri statute that became effective on Sunday (Jan. 1) have caused concern among civil rights groups, advocates and members of the community.

According to several local and national media outlets, Missouri will begin to treat school fights and bullying as felonies if one student has caused serious harm to another student. It also was reported that school officers and local law enforcement may intervene in the situation, arrest the student and charge the student with third-degree assault, which could lead to a maximum of four years in prison.

After receiving a high volume of inquiries, the American Civil Liberties Union (ACLU) of Missouri issued a statement, saying the changes to the law had been reported out of context.

“It has been the law that children can be charged as adults (in the event of a school fight or other situations),” the statement read. “But these cases are extremely rare…. Those children must go through the juvenile justice system and be certified as adults before they can be tried for a felony.”

Nonetheless, the ACLU of Missouri addressed the need for properly handling school fights in Missouri after a study by the UCLA Civil Right Project had determined that African American and Latino students were disproportionately suspended in Missouri schools in comparison to their white peers.

“Black students are three times as likely to be suspended or expelled for comparable disturbances as white students,” the ACLU of Missouri said in its statement. “This unequal treatment makes it harder for these young people to succeed as adults.”

Missouri school districts are investigating the changes of the statute to determine how it might affect students.