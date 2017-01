Columna Ismael Cala: 10 hábitos para ser felices

Share

¿Qué es la felicidad? Pues existen diversas opiniones. La escritora Isabel Allende asegura que «la felicidad que se vive, deriva del amor que se da». En cambio, la francesa Germaine de Staël señala que felicidad es «el desarrollo de nuestras facultades». Para el filósofo griego Aristóteles, simplemente «consiste en hacer el bien».

Todas las visiones llegan, al fin y al cabo, a una misma conclusión: está en nuestro interior. Somos dueños de nuestra propia felicidad. Junto al optimismo, la felicidad es el combustible de nuestro rendimiento.

En este sentido, un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (España) asegura que las pequeñas dosis de felicidad diarias conducen a una mayor longevidad.

Por suerte, como señalaba Henry Van Dyke, «la felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos». No depende del salario ni de otros bienes materiales; es una condición que está en nuestras manos. Para ello, debemos incorporar ciertos comportamientos en el día a día. Aquí tienes diez hábitos que te ayudarán:

Cambia tu perspectiva y busca “el lado bueno de las cosas”.

Ponte al servicio de los demás. La felicidad está directamente relacionada con la ayuda a quienes nos rodean.

Sonríe. Es fácil de hacer, sienta bien y dice al cerebro que estamos felices.

Haz ejercicios. La actividad física proporciona endorfinas, las hormonas de la felicidad.

Desarrolla tu inteligencia emocional.

Medita. Es un hábito perfecto para alcanzar el equilibrio cuerpo-mente.

Trabaja en lo que te hace feliz.

Convierte tus miedos en desafíos, y los problemas en oportunidades.

Practica la respiración activa.

Quiérete. Eres una persona llena de posibilidades. ¡Desarróllalas!

Para abordar estos y otros temas se ha convocado en Miami, en marzo de 2017, la cumbre mundial de la felicidad (The World Happiness Summit), con el propósito de inspirar a miles de personas. Allí transmitiré mis experiencias y los hábitos que me ayudan a encontrar el bienestar y la excelencia en todo lo que hago. Porque creo, como Jean Paul Sartre, que «felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace».