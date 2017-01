Lin-Manuel Miranda el artista del año

Share

Lin-Manuel Miranda superó a Beyoncé, Adele y Dwayne “The Rock” Johnson, para ser nombrado Artista del Año 2016 por la agencia noticiosa The Associated Press.

Tras una votación de los miembros de la agencia internacional de noticias, el creador del popular musical Hamilton y ganar del premio Pulitzer y varios premios Tony en un solo año, la estrella puertorriqueña arrasó como el artista más destacado de este año que está por finalizar.El también escritor y compositor también obtuvo una nominación al Golden Globe y ganó el Premio Edward M. Kennedy al Teatro Inspirado en la Historia Estadounidense.

“Ha habido más que un poco de buena suerte en el año en sí y en la forma en que se desarrolló”, dijo Miranda después de ser informado del honor.

Además Lin-Manuel tuvo tiempo para crear la música de la cinta animada de Disney Moana, inspiró un libro best seller, lanzó un exitoso álbum de covers de Hamilton y un documental de PBS.

Miranda, que compuso y grabó un tema con JLo y Star Wars, y realizará el remake del apelícula Mary Poppins, se une a la lista de los ganadores del premio Artista del Año de AP, que en años recientes ha incluido a Adele, Taylor Swift, Jennifer Lawrence, Lady Gaga, Tina Fey y Betty White.

Y es que aunque el artista había dicho que la mayoría de la gente no sabía quién era, este año estuvo prácticamente en todas partes en la cultura popular, desde los escenarios de teatro, en cine, televisión, música y la política.