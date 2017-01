Los trabajadores celebran la Navidad en el Centro CAN

Share

El 24 de diciembre, el Centro de la Red de Acción Comunitaria (CAN) del lado oeste organizó su décimo tercera jornada anual de celebración navideña para trabajadores en sus instalaciones en Kansas City, Missouri.

De acuerdo con Jorge Coromac, director de CAN, más de 127 personas asistieron al evento festivo que busca ofrecer alegría a trabajadores separados de familiares y amigos, debido a que estos residen en otros países.

CAN comenzó a trabajar con jornaleros en 2002 y eventualmente se expandió a una nueva instalación que les ofrece regaderas, armarios, una cocina y otros servicios, según el sitio web de CAN.

“Es tan increíble cómo la familia, amigos y simpatizantes del lado oeste vinieron a participar y organizar este evento que es tan importante para los miembros del programa de jornaleros”, indicó Coromac por correo electrónico.

“No hay palabras para expresar nuestra gratitud a la familia Melgoza, al KCMOPD, al COMBAT, a la ciudad de Kansas City y a todos los voluntarios (que organizaron) este asombroso evento”, concluyó Coromac.

Para aprender más sobre el programa o para ser voluntario, visite westsidecan.org o envíe un correo electrónico a Coromac en Jorgec@westsidecan.org.

Day laborers celebrate Christmas at CAN Center

By Nicholas Peterson, photos by Jorge Coromac

On Dec. 24, the Westside Community Action Network (CAN) Center hosted its 13th annual day labor workers Christmas celebration at its facility in Kansas City, Mo.

According to Jorge Coromac, CAN director, more than 127 people attended the holiday event that seeks to offer holiday cheer to day laborers separated from family and friends residing in other countries.

CAN began working with day laborers in 2002 and eventually expanded into a new facility that offers laborers showers, lockers, a kitchen and other services, according to the CAN website.

“It is so incredible how family, friends and supporters of the Westside came to participate and organize this event that is so important for the participants of the day labor worker program,” Coromac said via email.

“There are not words to express our gratitude to the Melgoza family, the KCMOPD, COMBAT, the city of Kansas City and all volunteers (who organized) this amazing event,” Coromac concluded.

To learn more about the program or to volunteer, visit westsidecan.org or email Coromac at Jorgec@westsidecan.org.