IRS y socios urgen a los contribuyentes a cuidarse de estafadores que dicen ser del IRS

Si recibe una llamada del “IRS” que le amenaza con demandas o encarcelación si no paga de inmediato, ¿adivine qué? Es una estafa. No sea una víctima.

El IRS nunca inicia contacto con los contribuyentes mediante correo electrónico no solicitado, mensajes de texto, o canales de medios sociales para solicitar información personal o financiera. Esto incluye solicitudes para los números PIN, contraseñas o información similar de acceso a las tarjetas de crédito, cuentas bancarias u otras cuentas financieras.

A continuación, cinco tácticas que los estafadores usan a menudo, que el IRS no hará. Cualquiera es señal reveladora de una estafa.

El IRS nunca:

Llama para exigir pago inmediato, ni para hablar de impuestos que adeuda sin antes haberle enviado una factura por correo.

Exige que usted pague impuestos sin darle la oportunidad de cuestionar o apelar la cantidad que dicen que adeuda.

Requiere que utilice un método específico de pago para sus impuestos, tal como una tarjeta de débito prepagada, o una tarjeta de iTunes.

Pide el número de su tarjeta de crédito o débito por teléfono.

Amenaza con traer a la policía local u otros grupos del orden público para que lo arresten por no pagar.

Si no adeuda impuestos, o no tiene razón para pensar que los adeuda:

No provea ninguna información. Cuelgue inmediatamente.

Comuníquese con la oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés), para informar de la llamada. Utilice el ”Reporte de estafas del IRS” (en inglés) en su página web o llame al 800-366-4484.

Informe a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Use el “Asistente de quejas de la FTC” en FTC.gov. Por favor, añada “estafa telefónica del IRS” en las notas.

Si sabe o cree que adeuda impuestos:

Llame al IRS al 800-829-1040. Los empleados del IRS le pueden ayudar.

IRS, Partners Urge Taxpayers to Beware of IRS Impersonations and Tax Scams

If you get a call from “the IRS” threatening you with lawsuits or jail unless you pay up immediately, guess what? It’s a scam. Don’t be a victim.

The IRS doesn’t initiate contact with taxpayers with unsolicited email, text messages or social media channels to request personal or financial information. This includes requests for PIN numbers, passwords or similar access information for credit cards, banks or other financial accounts.

Here are five things the scammers often do but the IRS will not do. Any one of these five things is a tell-tale sign of a scam.

The IRS will never:

Call to demand immediate payment, nor will the agency call about taxes owed without first having mailed you a bill.

Demand that you pay taxes without giving you the opportunity to question or appeal the amount they say you owe.

Require you to use a specific payment method for your taxes, such as a prepaid debit card, like an iTunes card.

Ask for credit or debit card numbers over the phone.

Threaten to bring in local police or other law-enforcement groups to have you arrested for not paying.

If you don’t owe taxes, or have no reason to think that you do:

Do not give out any information. Hang up immediately.

Contact TIGTA to report the call. Use their “IRS Impersonation Scam Reporting” web page. You can also call 800-366-4484.

Report it to the Federal Trade Commission. Use the “FTC Complaint Assistant” on FTC.gov. Please add “IRS Telephone Scam” in the notes.

If you know you owe, or think you may owe tax:

Call the IRS at 800-829-1040. IRS workers can help you.