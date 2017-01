Personas de la tercera edad permaneciendo activas en el Centro Guadalupe

Share

Si es un adulto mayor, Guadalupe Centers Inc. (GCI) tiene varias actividades para mantenerse activo y comprometido con la comunidad local este año.

Ubicado en el número 1015 de la Avenida Cesar E. Chávez en el histórico barrio de Westside Missouri, en Kansas City sus hermosas instalaciones pertenecen a un grupo de centros oficiales para adultos mayores en Kansas City.

“Probablemente diría que el 80 por ciento de nuestros participantes son latinos”, indicó Linda Guerra-Larra, administradora del centro de GCI, por teléfono. “Pero tenemos de todos tipos de vida: caucásicos, afroamericanos e hindúes.”

Según Guerra-Lara, para calificar como participante debe tener 60 años o más o tener una carta de concesión emitida por el estado, si es menor de 60 años.

El lunes (9 de enero), me detuve en el centro para charlar con algunos de los participantes del programa y disfrutar de un delicioso plato de mole. Verónica, una joven con discapacidad mental, me dijo que le gusta venir, especialmente para pintar y bailar.

“Me siento muy cómoda aquí”, dijo. “Siento que puedo confiar en todo el mundo”.

Bingo, yoga, Zumba y un almuerzo del mediodía son algunas de las actividades que el centro ofrece durante la semana. El transporte se proporciona a aquellos que lo necesitan y residen dentro de cierta área. Un servicio completo “comidas sobre ruedas” ofrece comidas a cerca de 60 personas al día, de acuerdo con Guerra-Lara.

Poly Navarro, una nativa de Cuba, dijo que ha estado viniendo al centro por siete años. Ella juega bingo allí y en otros lugares.

“Es mejor salir de la casa”, dijo Navarro con un acento agradablemente y activo. “Sabes, si el sol no sale y no ves a nadie o no hablas con nadie, entonces sólo quieres quedarte en casa todo el tiempo. No está bien. Tienes que salir.

Seniors staying active at Guadalupe Center

Profile, Commentary, and Photos by Nicholas Peterson

If you’re a senior, Guadalupe Centers Inc. (GCI) has various activities to keep you active and engaged with the local community this year.

Located at 1015 Avenida Cesar E. Chavez in Kansas City, Mo.’s historic Westside neighborhood, the beautiful facility is among a handful of official comprehensive senior centers in Kansas City.

“I would probably say 80 percent of our participants are Latino,” Linda Guerra-Larra, GCI senior center administrator, said by phone. “But we have all walks of life – Caucasian, African American and Hindu.”

According to Guerra-Lara, a qualifying participant must be 60 or older or have a state-issued award letter, if younger than 60.

On Monday (Jan. 9), I stopped by the center to chat with some of the program’s participants and enjoy a delicious plate of mole. Veronica, a young woman with a mental disability, told me she enjoys coming – especially to paint and dance.

“I feel very comfortable here,” she said. “I feel confidence with everybody.”

Bingo, yoga, Zumba and a noon lunch are among the activities the center offers during the week. Transportation is provided to those who need it and reside within a demarcated service area. And a robust “Meals on Wheels” service delivers meals to about 60 people daily, according to Guerra-Lara.

Poly Navarro, a native of Cuba, said she’s been coming to the center for seven years. The proactive senior plays bingo there and elsewhere.

“It’s better to get out of the house,” Navarro said with a pleasantly active accent. “You know, (if) the sun don’t come out and you don’t see nobody or you don’t talk to nobody, then you just want to stay home all the time. Not good. You have to get out.”