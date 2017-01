¿Será nominado Kris Kobach para un puesto en el Departamento de Seguridad Nacional?

Share

Courtesy of America’s Voice

Frank Sharry: “El historial y las opiniones de Kobach lo descalifican para servir en el Estados Unidos de hoy”

Washington, DC – Se esparcen los rumores de que el Secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, será nominado a una posición aún por confirmar en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A continuación compartimos un comunicado de Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice Education Fund, al respecto.

“Colocar a Kris Kobach cerca de cualquier posición de poder sería la señal más clara de que Donald Trump planea cumplir agresivamente su radical agenda de deportar a millones de inmigrantes, hacer un registro de musulmanes en Estados Unidos y extender nocivas y extremistas ideas sobre raza, religión y los nacidos en el exterior. En las áreas donde Kobach ha trabajado, de Kansas a Arizona, Alabama y demás estados, ha dejado un rastro de conflictos raciales, discriminación y altos costos para los gobiernos que confiaron en él. Senadores de ambos partidos deberían reconocer que el terrible historial y las horribles ideas de Kris Kobach lo descalifican para servir en el Estados Unidos de hoy. Todo aquel senador que proclame su lealtad a los ideales de nuestro país —que seremos juzgados por nuestra conducta y contribuciones y no por nuestro origen o lugar de nacimiento— debería rechazar cualquiera que vaya a ser la nominación y asegurarse de que no tenga lugar alguno en el nuevo gobierno”.

Abajo enlistamos 12 de los aspectos más preocupantes sobre Kris Kobach (disponible en línea aquí).

Kobach es un exempleado y un aliado del Immigration Reform Law Institute, el brazo legal de FAIR, una organización señalada de grupo de odio por el Southern Poverty Law Center.

Cuando trabajaba como consejero del Fiscal General, John Ashcroft, Kobach también se inventó el tristemente célebre programa “Especial de Registro” que fue un ejercicio masivo de discriminación racial apoyado oficialmente: “El Registro Especial fue desactivado formalmente en abril de 2011, pero sus efectos aún persisten. Muchas familias inmigrantes en este país fueron divididas por el afán de deportación del programa. Con sus obtusos y bizantinos requisitos para informar, el Registro Especial también apartó a las comunidades musulmanas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del Departamento de Seguridad Nacional. Y aunque el programa ya no está vigente, permanence en su sitio y puede ser revivido en cualquier momento”.

Kobach fue el arquitecto de la SB1070 de Arizona, la infame ley antilatina y antiinmigrante del “muéstrame tus documentos”, que posteriormente fue descartada por anticonstitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos. Inmediatamente después de la decisión de la Corte, Kobach entabló una demanda contra DACA a nombre de 10 agentes de ICE y Mississippi, alegando que fueron perjudicados por DACA. El caso fue desestimado en 2015, dado que la demanda carecía de fundamento jurídico en primer lugar”.

Kobach es el funcionario electo detrás de uno de los ejemplos más notorios de inhibición del voto, perjudicando de manera desproporcionada a gente de color. ACLU demandó en 2014, afirmando que “alrededor del 14 por ciento de la gente de Kansas que ha intentado registrarse para votar desde que la prueba de ciudadanía estatal entró en vigencia en 2013 ha sido obstaculizada”.

En 2014, Kobach se quejó de que las acciones ejecutivas inmigratorias del presidente Barack Obama de 2014 llevarían al “socialismo” y a la “limpieza étnica”.

Antes de la selección de Mike Pence, Kobach fue respaldado como opción vicepresidencial de Trump por el grupo nativista VDARE. SPLC califica a VDARE como un grupo de odio por publicar regularmente artículos de nacionalistas blancos y antisemitas, y fue nombrado así en honor a Virginia Dare, el primer nacido en las Américas de colonos ingleses.

Kobach, junto con otro cabecilla antiinmigrante, Mark Krikorian, del Center for Immigration Studies, defendió leyes estatales ancladas al concepto de la “autodeportación” (intentando hacer la vida tan miserable a los inmigrantes para que ellos mismos decidieran dejar el país).

En 2012, Kobach apareció en un panel de inmigración del Conservative Political Action Committee (CPAC) con Robert Vandervoort, el líder nacionalista blanco de un grupo que se opone a boletas electorales bilingües y a la educación bilingüe.

En 2015, Kobach fue un destacado orador en una conferencia organizada por nacionalistas blancos. El Writers’ Workshop “es la creación del nacionalista blanco y fundador del movimiento antiinmigrante organizado, John Tanton”.

Kobach sufrió una derrota aplastante cuando “un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia bloqueó a Kansas y a otros dos estados de pedir a los votantes mostrar prueba de ciudadanía si se registraban para votar usando la forma federal”.

En 2016, Kobach fue decisivo al agregar el lenguaje del muro fronterizo y antigay a la plataforma del Partido Republicano, al escribir que la construcción de un muro “debe cubrir la totalidad de la frontera sur”. Además, “la plataforma del comité también adoptó una cláusula de Kobach que condena la decisión de 2015 de la Corte Suprema de Estados Unidos para legalizar matrimonios del mismo sexo a nivel nacional, un fallo que él llamó ‘obviamente incorrecto’”.

Kobach fue criticado fuertemente en 2016 por dar información falsa de la versión en español de su página electrónica, lo que pudo haber llevado a la privación de derechos de los votantes latinos. Un simple error, estamos seguros.