Brownback propone varias iniciativas de educación durante la dirección

El Gobernador de Kansas, Sam Brownback, propuso varias iniciativas de educación durante su último discurso sobre el Estado del Estado, que dio el 10 de Enero en Topeka, con énfasis en iniciativas relacionadas con los costos de la universidad y la financiación de escuelas.

Aquí están los puntos culminantes relacionados con la educación de la dirección de Brownback:

*Brownback propuso el establecimiento de una escuela de osteopatía médico. Según Brownback, las escuelas osteopáticas son necesarias en la prestación de atención primaria, especialmente en las zonas rurales de todo Kansas.

“Actualmente tenemos 92 de nuestros 105 condados clasificados como médicamente desatendidos,” dijo el gobernador.

Brownback planea que la escuela sea privada.

*El gobernador también enfatizó la necesidad de una escuela dental en Kansas.

“Kansas no tiene una escuela de odontología y sigue siendo dependiente de las escuelas fuera del estado,” dijo Brownback.

La solución de Brownback es desarrollar una escuela de odontología en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Indicó que su presupuesto propuesto contaría con el dinero para llevar a cabo dicho proyecto.

*Exigió acción de la Legislatura de Kansas para crear un nuevo sistema de financiamiento escolar – uno que necesita poner a los estudiantes primero, de acuerdo con Brownback.

“Ha llegado el momento de crear un sistema de financiamiento escolar impulsado por resultados que proporcionen más oportunidades a nuestros estudiantes,” dijo el gobernador.

*Llamó a la innovación en el aula con proyectos como EducationSuperHighway que ayudaría a los estudiantes a trabajar con herramientas y tecnología contemporánea.

“Cada estudiante, en cada salón de clases, tendrá internet asequible, efectivo y de alta velocidad,” declaró Brownback.

*El gobernador discutió la necesidad de maestros de calidad comprometidos a educar a los jóvenes de Kansas. Para satisfacer esa necesidad, Brownback propuso el lanzamiento de TeachersKan, un nuevo programa de becas específicamente para estudiantes universitarios de Kansas dedicados a la educación y la enseñanza.

“Si usted es un estudiante exitoso de Kansas y se compromete a enseñar en una disciplina difícil de llenar o en una comunidad desatendida, le ayudaremos a prepararse para ser maestro de mañana,” dijo Brownback.

*Él propuso una opción asequible de la universidad. Brownback está desafiando universidades y universidades en todo el estado para proporcionar una licenciatura por $ 15,000 o menos.

“Confío en que las universidades y universidades de Kansas sean plenamente capaces de responder a esta llamada,” dijo Brownback.

Muchos políticos, sin embargo, siguieron siendo escépticos después del acontecimiento sobre si las iniciativas de Brownback eran factibles. Varios individuos en la oficina han criticado Brownback para su falta de la acción con respecto a la educación de Kansas y su defunding de ella.

Para leer el estado completo de Brownback de la dirección del estado, visite governor.kansas.gov/2017-state-of-the-state/.

Brownback proposes various education initiatives during address

By Katherine Diaz

Kansas Gov. Sam Brownback proposed various education initiatives during his latest State of the State Address, which he gave on Jan. 10 in Topeka, with an emphasis on initiatives regarding college costs and school funding.

Here are the education-related highlights of Brownback’s address:

*Brownback proposed establishing a doctor osteopathy school. According to Brownback, osteopathic schools are necessary in providing primary care, especially in rural areas throughout Kansas.

“We currently have 92 of our 105 counties classified as medically underserved,” the governor stated.

Brownback plans for the school to be privately funded.

*The governor also emphasized the need for a dental school in Kansas.

“Kansas does not have a dental school and remains dependent on out-of-state schools,” Brownback said.

Brownback’s solution is to develop a dental school at the University of Kansas Medical Center. He stated that his proposed budget would have the money to accomplish said project.

*He demanded action from the Kansas Legislature to create a new school funding system – one that needs to put students first, according to Brownback.

“The time has come to create a school finance system driven by outcomes that provide more opportunities to our students,” the governor stated.

*He called for innovation in the classroom with projects such as EducationSuperHighway that would help students work with contemporary tools and technology.

“Every student, in every classroom, will have affordable, effective, high-speed internet,” Brownback declared.

*The governor discussed the need for quality teachers committed to educating the youth of Kansas. To meet that need, Brownback proposed launching TeachersKan, a new scholarship program specifically for Kansas college students dedicated to education and teaching.

“If you are a successful Kansas student and commit to teaching in a hard-to-fill discipline or underserved community, we will help equip you to become a teacher of tomorrow,” Brownback stated.

*He proposed an affordable college option. Brownback is challenging colleges and universities throughout the state to provide a bachelor’s degree for $15,000 or less.

“I trust that Kansas colleges and universities are fully capable to rise to this call,” he said.

Many politicians, however, remained skeptical after the event about whether Brownback’s initiatives were feasible. Several individuals in office have criticized Brownback for his lack of action regarding Kansas education and his defunding of it.

To read Brownback’s full State of the State Address, visit governor.kansas.gov/2017-state-of-the-state/.