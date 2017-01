Thalía será Aventurera en serie

Share

El productor Juan Osorio sorprendió a todos revelando que reestrenará el musical Aventurera encabezado por Susana González y no con su ex Niurka Marcos o Ninel Conde como se esperaba. Pero la sorpresa más grande vino después, al asegurar que busca a Thalía para la serie de TV que produce, inspirada en la popular puesta de escena. Osorio admitió que la propuesta está hecha y si Thalía no la ha rechazado es porque la está considerando. “Todo es posible”, dijo, al indicar que está dispuesto a complacer a la esposa de Tommy Mottola en sus exigencias. Hasta el momento, Thalia no ha confirmado ni negado nada.