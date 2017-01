CDC, IOM insisten vacunas son seguras

Share

Durante los últimos años, algunos americanos han criticado el uso de las vacunas en los niños, insistiendo que las vacunas no son seguras y no evitan enfermedades.

Pero de acuerdo el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), están equivocados.

De acuerdo con el CDC, las vacunas evitan más de 33,000 muertes por año en Estados Unidos y 3 millones de muertes a nivel mundial.

Las vacunas son antídotos que protegen a las personas de enfermedades prevenibles, contagiosas e inmortales. Los simpatizantes de las vacunas hacen varios argumentos para su uso, incluyendo los siguientes:

*Las vacunas protegen a los más vulnerables de la sociedad: específicamente, las vacunas evitan el contagio de enfermedades entre los niños y los ancianos.

*Las vacunas ahorran dinero: los simpatizantes dicen que vacunarse ahorra dinero con el tiempo porque puede evitar una enfermedad más seria. Aunque una persona que se vacune tenga que pagar por la dosis, no tendrá que gastar el dinero para tratar la enfermedad que la vacuna ha evitado.

*Las vacunas no causan ninguna enfermedad: las vacunas pueden tener efectos secundarios, pero al final, fortalecen el sistema inmune, previniendo así enfermedades serias.

*Retrasar las vacunas lleva a epidemias: al no recibir a tiempo una vacuna, una persona puede poner en riesgo la salud de otras personas.

Las organizaciones que apoyan el uso de vacunas incluyen el Instituto de Medicina (IOM) que desarrolló un estudio que no encontró preocupaciones de seguridad con respecto al uso de vacunas en los niños.

“La revisión del comité no reveló una evidencia sugiriendo que el horario de vacunación en la niñez en Estados Unidos esta enlazada con enfermedades autoinmunes, asma, hipersensibilidad, convulsiones, trastornos de desarrollo infantil, trastornos de aprendizaje o de desarrollo -o trastornos del déficit de atención o destructivo”, declaró el reporte del IOM.

Mayor información sobre las vacunas, incluyendo sus efectos secundarios y preocupaciones sobre su uso, está disponible en inglés y español en https://www.vaccines.gov/.

CDC, IOM insist vaccines are safe

By Chara

Over the past few years, some Americans have condemned the use of vaccines in children, insisting vaccines are unsafe and don’t prevent diseases.

But according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), they’re wrong.

According to the CDC, vaccines prevent more than 33,000 deaths per year in the United States and 3 million deaths worldwide.

Vaccines are antidotes that protect people from preventable, contagious and deadly diseases. Supporters of vaccines make several arguments for their usage, including the following:

*Vaccines protect society’s most vulnerable: Specifically, vaccines prevent the spread of diseases among children and the elderly.

*Vaccines save money: Supporters claim that getting a vaccine saves money over time because it might prevent a more serious disease. Although a person who gets vaccinated might have to pay for the dose, he or she won’t have to spend money to treat the disease the vaccine has prevented.

*Vaccines don’t cause any illnesses: Vaccines might have some side effects. But ultimately, they strengthen the immune system, thus preventing serious illnesses.

*Delaying vaccines leads to outbreaks: By not getting a vaccine in a timely fashion, a person might jeopardize other people’s health.

Organizations that support the use of vaccines include the Institute of Medicine (IOM), which developed a study that found no safety concerns regarding the use of vaccines in children.

“The committee’s review did not reveal an evidence base suggesting that the U.S. childhood immunization schedule is linked to autoimmune diseases, asthma, hypersensitivity, seizures, child developmental disorders, learning or developmental disorders – or attention deficit or disruptive disorders,” the IOM report stated.

More information about vaccines, including their side effects and concerns about their use, is available in English and Spanish at https://www.vaccines.gov/.