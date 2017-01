En la escuela con Jesús 01/19/17

Share

Mis queridos hermanos y hermanas que bueno saludarlos en el AMOR DE CRISTO, esta semana es una semana donde se afronta el invierno, hielo, frio, nieve y otras cosas, también la posesión del nuevo Presidente de los Estados Unidos, es una semana de CAMBIOS, por tanto que digo al respecto: sé que hay tensión y preocupación en muchas personas ¿…y ahora que…? Y es cuando recurro a la ORACIÓN a la vida Sacramental y al gran poder de Dios, a la vez a la Palabra de Dios sin olvidarme de la Virgencita María.

Por eso los animo a ser SOLIDARIOS unos con los otros, yo creo que empezando por nuestra casa, amigos, trabajos y vecinos, nos podernos apoyar, necesitamos ser sensibles ante el sufrimiento de muchos, por eso las Iglesias tienen que ser lugares de puertas abiertas para brindar acogida a todos, (Mateo 25,40) “En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mi lo hicisteis”.

Otro aspecto que quiero resaltar es el VALOR DE LA DIGNIDAD HUMANA, cada uno de nosotros vale mucho a los ojos de Dios, por eso cada uno es muy importante, empezando que somos hijos de Dios y que nuestro destino no está en este mundo y que cada uno es templo del Espíritu Santo, es decir, una obra de Dios por tanto quiero anotar una frase de Mahatma Gandhi Donde hay amor hay vida y como lo dicen los documentos de la Iglesia tenemos que construir la civilización del AMOR, por su puesto haciendo valer nuestros derechos como cuando Jesús recibió un golpe del soldado (Juan 18,23) “ Jesús le respondió: Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal; pero si hable bien, ¿Por qué me pegas?”.

Por lo anterior anoto otra frase de Mahatma Gandhi El propósito de la vida es vivir correctamente, pensar correctamente, y actuar correctamente. El alma se debilita cuando damos todos nuestros pensamientos al cuerpo. Crezcamos espiritualmente, fortalezcamos en nuestra FE, oremos por quienes tienen las responsabilidades políticas, para que sean justos con todos y sepan gobernar con la inteligencia que les ha sido dada por Dios, ya que Dios los juzgará a cada uno por sus actos, como dice San Pablo a los (Romanos 14,12) “De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo”.

Hay muchas decisiones que no están en nuestras posibilidades tomarlas, pero si está en mi posibilidad hacer que este mundo que me rodea sea MEJOR, HACIENDO USTED Y YO EL BIEN, como nos dice la Palabra de Dios “JESUS PASO HACIENDO EL BIEN, Hechos 10,38…”. Animo y adelante.

Les invito a PEREGRINAR a TIERRA SANTA, ROMA Y MEDJUGORE, saliendo de Chicago del 4 de mayo al 18 de mayo 2017, el costo es de $ 3.633. USD en ocupación doble o triple Incluye: Boletos de Avión, alojamiento, desayunos y cenas, traslados, seguro de viaje, entradas a todos los lugares mencionados en el itinerario, impuestos y propinas, VISITANDO: Tel Aviv, Nazaret, Monte Tabor, Monte de las Bienaventuranzas, Jerusalén, Monte de los Olivos, Monte Sion, Betania, Mar Muerto, Rio Jordán, Cana, Roma, san Giovanni Rotondo y Medjugorje además audiencia general de los miércoles con el papa Francisco. Favor comunicarse con Ludys Velásquez 9137481836.

NO OLVIDEN EL PROGRAMA DE RADIO POR INTERNET: www.levantatecatolico.org de lunes a juéves de 6:00am a 7:00am CON EL PADRE ÓSCAR GARAVITO. Escúchenlo!!!

LA PAZ Y LAS BENDICIONES DE DIOS NOS ACOMPAÑEN SIEMPRE!!!