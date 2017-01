El número de muertos, 20 años después de los tornados del sur

Share

De acuerdo a The Weather Channel, 34 tornados confirmados por el Servicio Meteorológico Nacional afectaron a seis estados del Sur entre el 21 de enero y el lunes (23 de enero).

Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Louisiana, Florida y Mississippi estaban entre los estados afectados. Según Los Angeles Times, 20 personas murieron en el tumulto, además de daños significativos reportados alrededor de Albany, Georgia. Más de la mitad de los tornados golpearon al Estado Durazno.

El canal también informó que el Centro Nacional de Prevención de Administración Oceánica y Atmosférica de Tormentas emitió una alerta de “alto riesgo” el domingo (22 de enero), la primera desde el 3 de junio de 2014.

El brote podría ser parte de una tendencia meteorológica. En un reporte hecho para National Public Radio, titulado “Los brotes de tornado están en ascenso, y los científicos no saben por qué”, Christopher Joyce escribió: “Los científicos están viendo categorías más altas en los últimos años, y están luchando para averiguar qué está pasando.”

Joyce mencionó los comentarios del matemático Michael Tippett del clima de la Universidad de Columbia, quien indicó que el número de tornados por año estaba dentro del promedio. Sin embargo, Joyce también citó a Tippett diciendo que “el número de tornados está aumentando”.

El cambio climático es una razón posible para el aumento, pero Joyce afirmó que Tippett todavía no observa esa conexión.

Durante la ceremonia de juramento de los altos funcionarios de la Casa Blanca, el presidente Trump hizo mención a la tragedia del tornado, diciendo que Georgia sería ayudada.

“Acabo de hablar con el gobernador Nathan Deal de Georgia – gran estado, gran gente, Florida y Alabama fueron afectados también por los tornados – y sólo expresamos nuestras sinceras condolencias por las vidas perdidas”, indicó el presidente. “Gobernador Deal le ofrecemos condolencias, en nombre de todos nosotros.”

Death toll at 20 after Southern tornadoes

By Nicholas Peterson

According to The Weather Channel, 34 tornadoes confirmed by the National Weather Service hit six Southern states between Jan. 21 and Monday (Jan 23).

Georgia, South Carolina, Alabama, Louisiana, Florida and Mississippi were among the states hit. According to the Los Angeles Times, 20 people died in the tumult, with significant damage reported around Albany, Ga. More than half of the tornadoes struck the Peach State alone, according to The Weather Channel

The channel also reported that the National Oceanic and Atmospheric Administration Storm Prediction Center had issued a “high risk” weather alert on Sunday (Jan 22) – the first one since June 3, 2014.

The outbreak might be part of a weather trend. In a piece for National Public Radio, titled “Tornado Outbreaks are on the Rise, and Scientists Don’t Know Why,” Christopher Joyce wrote: “Scientists are seeing bigger clusters in recent years, and they’re struggling to figure out what’s happening.”

Joyce mentioned comments by Columbia University climate mathematician Michael Tippett, who said the number of tornadoes per annum was average. However, Joyce also quoted Tippett as saying “the number of tornadoes in outbreaks is increasing.”

Climate change is a possible reason for the uptick, but Joyce stated that Tippett doesn’t see that connection yet.

During the swearing-in ceremony of the White House senior staff, President Trump addressed the tornado tragedy, saying Georgia would be helped.

“I just spoke with Gov. Nathan Deal of Georgia – great state, great people, Florida affected, Alabama affected by the tornadoes – and just expressed our sincere condolences for the lives taken,” the president said. “On behalf of all of us, Gov., deal. Condolences.”