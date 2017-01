Seguro y planificación de vida

Share

Seguro de vida puede ser uno de los aspectos que toma en cuenta en sus presupuestos financieros. En un artículo de opinión para Forbes, Tim Maurer describe el seguro de vida como “vital” y “uno de los pilares de las finanzas personales”.

¿Qué es exactamente el seguro de vida?

En pocas palabras, usted paga a una compañía de seguros pagos mensuales (primas) y cuando muere los que dependen de usted (beneficiarios) reciben dinero de la compañía de seguros para complementar sus ingresos perdidos, sus necesidades e incluso cosas como los gastos del funeral.

Los costos de una prima, pueden variar dependiendo, entre otros factores, de su estado de salud actual.

Por supuesto es bueno, hacer una buena investigación antes de elegir una póliza de seguro de vida.

“El seguro es seguro, no es un vehículo de inversión”, indica Tony Steuer, autor de «Preguntas y Respuestas sobre Seguros de Vida» en el artículo “6 myths about buying life insurance” en bankrate.com, un artículo digno de buscar.

Abajo en la Torre Lighton en la Suite 800 del número 7500 del Blvd. College en Overland Park, New York Life tiene un equipo bilingüe de 6 agentes que ofrecen consultas sin costo para el seguro de vida.

“Ofrecemos educación en seguros de vida: protegiendo así a las familias, a los negocios de las personas y dejando un legado”, indicó por teléfono el gerente latino de mercado de New York Life, Raúl Cobos. “La situación de todos es diferente, así que no hay un enfoque de molde”.

Rene Hernández ha sido agente de New York Life por dos años.

“Creo que la gente de la comunidad hispana piensa que sólo porque estás hablando de seguro de vida significa que vas a morir”, indicó Hernández.

“No es eso, es sólo una manera de proteger a su familia, a sus seres queridos.”

(* Este artículo no es asesoramiento financiero profesional y se le anima a hacer su propia investigación *)

____________________________________________________________________________________________________

Life insurance and life-planning

By Nicholas Peterson

Life insurance can be one dimension in the financial preparations you make. In a contributing opinion piece for Forbes, Tim Maurer goes so far as to describe life insurance as both “vital” and “one of the pillars of personal finance.”

What exactly is life insurance?

Succinctly put, you pay an insurance company monthly payments (premiums), and when you die those who depend on you (beneficiaries) receive money from the insurance company to supplement your lost income, their needs, and even things like funeral expenses.

How much a premium costs can vary depending, among other factors, on your current health status.

Of course, do good research before you choose a life insurance policy.

“Insurance is insurance; it’s not an investment vehicle,” says Tony Steuer, author of “Questions and Answers on Life Insurance” in the article “6 myths about buying life insurance” on bankrate.com, an article worth looking up.

Down in the Lighton Tower at 7500 College Blvd. Suite 800 in Overland Park, New York Life has a bilingual team of 6 agents offering no-cost consultations for life insurance.

“We offer education on life insurance: so, protecting people’s families, protecting people’s businesses, and leaving a legacy,” Latino Market Manager for New York Life, Raul Cobos, said by phone. “Everybody’s situation is different so there’s no cookie cutter approach.”

Rene Hernandez has been an agent with New York Life for two years.

“I think people in the Hispanic community think that just because you’re talking about life insurance means that you’re going to die,” Hernandez said.

“It’s not that, it’s just a way to protect your family, your loved ones.”

(*This article is not professional financial advice and you are encouraged to do your own research*)