Vaya con Dios, Ventura

El mundo del béisbol de Kansas City llora por Ventura

De acuerdo al reporte de los Royals de Kansas City para el entrenamiento de primavera de febrero en Surprise, Arizona, una cara familiar no estará con ellos: el lanzador Yordano Ventura.

El dominicano de 25 años murió en un accidente automovilístico el domingo (22 de enero) en su tierra natal. Ventura, que llegó a través del sistema de la granja de los Royals, hizo su debut en el 2013, haciendo tres apariciones para ellos esa temporada. Después les ayudó a ganar banderas consecutivas de la Liga Americana y una Serie Mundial.

Múltiples medios de comunicación difundieron la noticia de la tragedia rápidamente, junto con una declaración de Dayton Moore. La declaración del vicepresidente del equipo incluyó condolencias a la familia de Ventura y comentarios sobre su talento y personalidad.

“Vamos a superar esto como una organización, pero ahora es el momento para llorar y celebrar la vida de Yordano”, indicó Moore.

La muerte de Ventura inspiró a tributos de los medios de comunicación. El domingo por la noche, el programa KCTV5 “Sports Central”, conducido por Michael Coleman, fue dedicado a Ventura. El lunes (23 de enero), The Kansas City Star dedico la primera plana a una cobertura de la muerte de Ventura. El diario también le hizo un homenaje en su sección deportiva.

Por otra parte, los homenajes a Ventura aparecieron en edificios en Kansas City, Mo. El domingo por la noche, la Union Station en Kansas City estaba bañada en los colores de los Royals de azul y blanco. Además, hubo una exhibición en el edificio H & R Block de un corazón azul marino en un fondo azul claro. Dentro del corazón estaba el número 30 – número de Ventura.

Jugadores como el lanzador Justin Verlander de Detroit Tigers también rindieron homenaje a Ventura.

“RIP Yordano Ventura”, twitteó Verlander. “Maldita sea. Esto es sólo horrible.”

Otros equipos de las grandes ligas ofrecieron condolencias a los seres queridos de Ventura a través de las redes sociales, junto con condolencias a los seres queridos del ex jugador de las grandes ligas Andy Marte. Marte también fue un nativo de la República Dominicana que murió el domingo en un accidente de vehículo.

Los Royals ofrecieron su propio tweet para comentar sobre la muerte de Ventura.

“Estamos destrozados”, decía. “#RipAce”.

Kansas City, baseball world mourns for Ventura

Compiled by the Dos Mundos Sports Staff

When the Kansas City Royals report for spring training in February in Surprise, Ariz., a familiar face won’t be with them: pitcher Yordano Ventura.

The 25-year-old Dominican Republic native died in a vehicle accident on Sunday (Jan. 22) in his homeland. Ventura, who came up through the Royals’ farm system, made his debut with the Royals in 2013, making three appearances for them that season. He went on to help them win back-to-back American League pennants and one World Series.

Multiple news agencies quickly spread word of the tragedy, along with a statement by Dayton Moore. The statement from the team’s senior vice president included condolences to Ventura’s family and comments about Ventura’s talent and personality.

“We will get through this as an organization, but right now is a time to mourn and celebrate the life of Yordano,” Moore stated.

Ventura’s death inspired tributes from media outlets. On Sunday night, the KCTV5 program “Sports Central,” hosted by Michael Coleman, was devoted to Ventura. On Monday (Jan. 23), The Kansas City Star gave Ventura’s death front-page coverage. The daily newspaper also ran a tribute to him in its sports section.

Moreover, tributes to Ventura appeared on buildings in Kansas City, Mo. On Sunday night, Union Station in Kansas City was bathed in the Royals’ colors of blue and white. In addition, there was a light display on the H & R Block building with a dark blue heart against a light blue background. Inside the heart was the number 30 – Ventura’s number.

Fellow ballplayers such as Detroit Tigers pitcher Justin Verlander paid tribute to Ventura, too.

“RIP Yordano Ventura,” Verlander tweeted. “Damn. Just horrible.”

Other major-league teams offered condolences to Ventura’s loved ones via social media, along with condolences to the loved ones of former big-leaguer Andy Marte. Marte also was a Dominican Republic native who died on Sunday in a vehicle accident.

The Royals offered their own tweet to comment on Ventura’s death.

“We are heartbroken,” it read. “#RipAce.”