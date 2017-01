Pertenece a la trilogía de aire junto con Géminis y Libra; Signos con que forma sus parejas más compatibles.

Share

tweet

Su planeta es Urano y sus Piedras de Amuleto son Amatista y Agua Marina, Crisocola y Perla Negra.

Personalidad: personas muy trabajadoras, habilidosas, muy buenos amigos en los buenos o malos momentos. Difícil que cambien sus opiniones, porque son orgullosos y tienen mucho amor propio. Disfruta discutir sus ideas e imponerlas. Nunca sigue el camino de otros, son idealistas y tienen mente futurista. Originales para vestirse e impone la moda a su manera, extravagante o muy formal. No le importa que piensen los demás.

AMOR: Atrae por su personalidad carismática, un poco inestable en sus relaciones amorosas, se enamora y desamora con facilidad. Se desilusiona con facilidad. Le gusta tener el control en la pareja y se obsesiona por sus celos. Su pareja tiene que respetar su libertad porque NO le gusta que lo controlen, necesitan su espacio y muchas veces ponen a sus amigos en primer lugar. Disfruta cada día como si fuera el último! Es divertido, tiene facilidad para hablar, pero cuando se levantan son enojones, hay que esperar sin hablarles, hasta que ellos hablen primero. Son románticos y apasionados.

Como padres se preocupan por ellos, pero sus metas están en primer lugar. No le gusta disciplinarlos ni exigirles, le gusta más ser sus amigos y que elijan su camino. Vivirán junto a ellos sus aventuras, sus romances. Apoyan a sus hijos para que cumplan sus sueños.

Parejas: Se llevan mejor con los signos de Géminis, Libra y Sagitario, Leo, Aries y su propio signo Acuario.

Con Géminis: tienen el mismo deseo de libertad y de tener muchos amigos, también sus ideas diferentes a lo que piensa la mayoría. Es una pareja feliz que cumple por separado sus metas y al mismo tiempo son amigos y amantes.

Con Aries: se sienten apoyados, admiran su voluntad, energía su habilidades para solucionar problemas y ese amor pasional que es fiel.

Con Leo: se siente atraído por su belleza física y que no se deja dominar por sus encantos y que le hace frente en las discusiones que terminan siempre en reconciliaciones a puro fuego.

Con Sagitario: la amistad, la diversión, la sensualidad el conquistar cada día a una pareja que no se rinde, es lo que mantiene ese amor.

Con Libra: se encantan mutuamente por sus personalidades complementarias, se seducen, le gusta a uno llevar el control y ser dominante y el otro acepta y se siente cómodo. Les gusta gastar en su arreglo personal, viajes, mudarse de casa, arreglar su hogar. Es un amor sensual y de personas que respetan al otro y su forma de ser.

Con su propio signo: Son tan parecidos que se entienden sin palabras, sus mentes están conectadas, los dos deciden, los dos tienen ideas geniales y se ponen de acuerdo, es una pareja que disfruta la vida, de los amigos y de estar juntos.

Con los signos de Tierra: Capricornio, Virgo y Tauro son muy diferentes en su forma de ver la vida, sus ideas no coinciden, tiene que haber mucho amor para poder entenderse.

Con los signos de Agua: Cáncer, Piscis y Escorpio, se atraen, se apasionan, se enamoran, pero los celos, las amistades, el expresar sus emociones de manera diferente y tener metas distintas, hace que sea complicada la relación.

Pronósticos.: Este año 2017 tiene sus altibajos, por cambios que Acuario va hacer, que le dan muchas dudas, pero resultan favorables para la mayoría. Piensen antes de decidir, elija el camino que no sea el más fácil sino, el que con trabajo le dé la oportunidad de progresar en lo económico, la madurez, la independencia y encontrar caminos con más futuro. En el amor aparecen muchas oportunidades para formar pareja. Pero este año le conviene más, pensar en afirmar su futuro, cumplir sus metas y no hacer nada que lo complique con, hijos o gastos que lo saquen de una economía austera. El éxito está en su puerta, ponga eso en su mente y no pierda tiempo con amistades sólo para divertirse, el trabajo duro, la energía, voluntad y ganas de salir adelante debe ser sin mirar horas ni sacrificio lo LOGRARÁ.

PROFESORA LEONORA. ¡DESDE URUGUAY!

¡BENDICIONES PARA TODOS LO QUE LEEN MI COLUMNA!