Presidente, pero equivocado

WASHINGTON — Lo que parecía casi imposible, según la mayoría de las encuestas, ocurrió: Hoy Donald Trump es el Presidente de Estados Unidos. Sin embargo, eso no quiere decir que sus mentiras e insultos se convierten mágicamente en verdades y dejen de doler por el simple hecho de mudarse a la Casa Blanca.

Trump le ganó fácilmente a Hillary Clinton (con 304 votos electorales contra 227) el pasado 8 de noviembre. Pero también es cierto que Trump perdió el voto popular por casi 3 millones de votos, y que los rusos — de acuerdo con el reporte de las agencias de espionaje estadounidense — trataron de influir en la campaña presidencial a favor de Trump.

Nunca sabremos cuántos votantes decidieron apoyar a Trump luego de leer la información que hackearon y filtraron los rusos. Sea como sea, las agencias de inteligencia aseguran que los rusos no influyeron en el conteo de votos y, por lo tanto, Trump hoy es el líder de Estados Unidos.

A pesar de lo anterior, Trump está equivocado.

Sí, hoy es el nuevo Presidente, pero estuvo equivocado al decir que los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores. Todos los estudios que he leído — basta ver el reporte del American Immigration Council — concluyen que los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes y a terminar en la cárcel que los nacidos en Estados Unidos.

Trump, asimismo, hizo comentarios racistas al decir que el juez Gonzalo Curiel no podía ser imparcial en un caso que involucraba a la Universidad Trump por su origen hispano. Sus padres son de México, pero Curiel nació en Indiana (igual que el vicepresidente Mike Pence). Esa visión prejuiciada no cambia por entrar a la oficina oval.

Trump ya está en la Casa Blanca. Pero eso no condona sus burlas a un reportero del diario The New York Times que tiene una discapacidad física (como valientemente denunció la actriz Meryl Streep durante la ceremonia de los Golden Globes).

Sí, Trump reemplazó al primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos luego de haber mentido durante años sobre el lugar de nacimiento de Barack Obama. Sus mentiras no desaparecen sólo porque su nuevo dormitorio es el mismo que usó Obama.

Trump dice que quiere ser un Presidente para todos, pero en la campaña propuso discriminar a mil millones de musulmanes — y prohibirles la entrada a Estados Unidos — simplemente por su fe religiosa. Ese bloque mental no se derrite al caminar por el jardín de las rosas en primavera.

Y sus comentarios despectivos y sexistas contra las mujeres quedarán como la parte más vergonzosa de una campaña presidencial llena de ofensas personales. Aún resulta increíble que la misma persona que habla en el video de “Access Hollywood” — diciendo que podía tocarle la vagina a algunas mujeres solo porque era famoso — es la que hoy ocupa la oficina de la persona más poderosa del mundo.

Por eso, Luis Gutiérrez, junto con decenas de otros congresistas demócratas, decidió boicotear la toma de posesión de Trump. Él fue el primero en anunciarlo en un emotivo discurso (que aquí está bit.ly/2j7tOKk). Gutiérrez dijo que su boicot era para atreverse a ver a los ojos a sus dos hijas.

He conocido y entrevistado a muchos candidatos que creían que, por haber ganado las elecciones presidenciales, tenían razón en todo lo que dijeron durante la campaña. Grave error. Las campañas, por definición, están marcadas por promesas y exageraciones.

A los candidatos se les juzga por lo que dicen. Y eso hicimos con Trump. Pero a los presidentes se les juzga por lo que hacen. Ahora nos toca a los periodistas vigilar lo que hace el nuevo mandatario.

Estoy acostumbrado a las groserías y abusos de los presidentes latinoamericanos. Mis tres décadas cubriendo líderes autoritarios en América Latina me han preparado bien para cubrir la presidencia de Trump. Pero espero que Estados Unidos no se parezca a su presidente.

Los presidentes suelen ser un ejemplo para los jóvenes. Pero Trump no lo es. Al contrario. El mensaje para los niños y adolescentes estadounidenses debe ser muy claro: Ustedes pueden (y deben) ser mucho mejores que su presidente. Por favor, no lo copien. Ganó, sí; pero muchas de sus ideas están equivocadas.

(Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, es el principal director de noticias de Univisión Network. Ramos, nacido en México, es autor de nueve libros de grandes ventas, el más reciente de los cuales es “A Country for All: An Immigrant Manifesto”.)

(¿Tiene algún comentario o pregunta para Jorge Ramos? Envíe un correo electrónico a Jorge.Ramos@nytimes.com. Por favor incluya su nombre, ciudad y país.)

Trump is president, but he’s still wrong

By Jorge Ramos

WASHINGTON, D.C. — What seemed almost impossible, according to most polls, has happened: Donald Trump is president of the United States. But his move into the White House doesn’t mean that his insults have stopped hurting, or that his falsehoods are now true.

Trump defeated Democrat Hillary Clinton on Nov. 8 despite losing the popular vote by nearly 3 million. But American intelligence agencies have accused Russia of trying to meddle in the presidential campaign to benefit Trump. We’ll never know how many voters decided to support Trump rather than Clinton after reading the information leaked by hackers. Regardless, Trump is now America’s leader — and he remains wrong about many things.

During the campaign, Trump notoriously likened Mexican immigrants to criminals and rapists. Yet every study I’ve read, including one from 2015 by the American Immigration Council, concludes that immigrants are less likely to commit crimes than people born in the United States.

Trump also said that a federal judge, Gonzalo Curiel, couldn’t be unbiased in a case against Trump University because of his Hispanic heritage. Curiel’s parents are from Mexico, but he was born in Indiana — as was Trump’s running mate, Vice President Mike Pence, Indiana’s former governor.

Now Trump sits in the Oval Office, but that doesn’t mean his biases will change. Nor does it mean that he’s forgiven for mocking a New York Times reporter’s physical disability — an incident which actress Meryl Streep recently denounced at the Golden Globe Awards.

And while Trump succeeded the first African-American president after years of spreading lies about Barack Obama’s birthplace, those lies don’t just disappear now that Trump is occupying the same bedroom where Obama slept.

Trump has said that he wants to be a president for everybody, yet during his campaign he proposed banning Muslims from entering the United States. That mentality won’t change just because he’s now able to take a spring stroll through the Rose Garden.

The most shameful part of a presidential campaign riddled with personal insults was his demeaning, sexist remarks about women. It’s still unbelievable that the same person who bragged in an “Access Hollywood” video about how he could grab women “by the p—y” just because he’s a celebrity is the same man who was elected to the most powerful office in the world.

That was one reason that Rep. Luis Gutierrez, a Democrat from Illinois, boycotted Trump’s inauguration ceremony, along with dozens of other congressional Democrats. Gutierrez was the first to announce his boycott in a very touching speech in which he said he was staying away because he wanted “to be able to look my two beautiful Latina daughters and my beautiful half-Puerto Rican, half-Mexican, 100% American grandson in the eye with a clear conscience.” (Watch Gutierrez’s speech here: bit.ly/2j7tOKk.)

I’ve met and interviewed many presidential candidates who thought that because they’d won the election, they were right about everything they’d said. This is a huge mistake. The promises and exaggerations of candidates decide campaigns, but presidents are judged by their actions. Now, we journalists will watch what the new president does and hold him accountable.

My three decades covering authoritarian leaders in Latin America have prepared me very well to cover Trump’s presidency. I’m used to rudeness and abuse from them — but I hope that the United States will not behave like its president.

Presidents should be role models for the young. But Trump is no role model. When it comes to the new commander in chief, the message for American children has to be very clear: “You can — and must — be better than your president. Even though he won, most of his ideas are wrong. Please don’t be like him.”

(Jorge Ramos, an Emmy Award-winning journalist, is a news anchor on Univision and the host of “America With Jorge Ramos” on Fusion. Originally from Mexico and now based in Florida, Ramos is the author of several best-selling books. His latest is “Take a Stand: Lessons From Rebels.” Email him at jorge.ramos@nytimes.com.)