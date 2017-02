Alejandro Fernández y Luis Miguel peleados

Share

Demasiado bueno para ser cierto, y no por Alejandro, sino por la persona más impredecible en el mundo del espectáculo que es Luis Miguel. La que se pensaba sería una de las giras más exitosas –y por lo pronto más redituables económicamente hablando– de nuestros tiempos terminó en un pleito casado entre los dos.

El gran perdedor fue El Potrillo ya que la demanda que interpuso hace unos días contra de El Sol de México (Luis Miguel) en la ciudad de México no es precisamente porque se siente despechado por el desaire. Es porque, dicen que Luismi no quiere regresar cinco millones de dólares que Alejandro habría puesto sobre la mesa para comenzar con los arreglos de la gira que los iba a llevar por escenarios de Estados Unidos, México y quién sabe cuántos países más.